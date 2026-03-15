Только настоящие модники пройдут тест на 6 из 6: угадайте советские фильмы по нарядам героев

Советское кино — это настоящая машина времени, которая переносит нас не только в сюжеты, но и в моду ушедшей эпохи. Каждое десятилетие диктовало свои правила: пятидесятые грезили пышными юбками и аккуратными локонами девушек, восьмидесятые были вдохновлены «джинсовой мечтой» и спортивным шиком. И все это бережно сохранили для нас кинематографисты.

Костюмеры в те времена работали виртуозно. Через платье, пальто или смешную кепку они умудрялись рассказать о герое едва ли не больше, чем сценаристы диалогами. По одежде можно было безошибочно определить, кто перед вами: простой работяга, столичная штучка или загадочный иностранец. Детали решали всё.

Мы собрали кадры из любимых фильмов, где наряды персонажей говорят сами за себя. Сможете узнать картину всего по одному взгляду на костюм?