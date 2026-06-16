Пока ждем «Первый отдел»: на НТВ вернулся культовый хит с новым сезоном — зрителей ждет захватывающее детективное расследование

Любимый сериал НТВ «Пять минут тишины» возвращается с новыми спасательными операциями, опасными расследованиями и неожиданными переменами в жизни главных героев. И кажется, в этот раз зрителей ждут не только пожары и поисковые миссии, но и очень личная история Александра Грека.

Команда снова возвращается в Северогорск

В новом сезоне «Пять минут тишины. Леса и реки» отряд спасателей покидает Сочи и возвращается в Северогорск, где разворачивались события первых серий проекта.

Практически сразу героям предстоит столкнуться с масштабным лесным пожаром. Ситуация становится критической, когда в зоне бедствия оказывается детский лагерь для сирот.

Пока группа Гиреева занимается тушением огня, Александр Грек отправляется искать подростков, ушедших в лес. Именно там он знакомится с мальчиком Димкой, который утверждает, что год назад видел людей, причастных к исчезновению его отца.

Самая неожиданная линия сезона

Судя по первым подробностям, главным сюрпризом нового сезона станет именно история Грека и Димки.

После спасения мальчика герой Романа Курцына начинает проводить с ним все больше времени и постепенно привязывается к ребенку. Более того, в Александре неожиданно просыпаются отцовские чувства.

Сам актер рассказал, что его герой даже задумается о родительстве вместе с Юлей.

«Грек помогает ребёнку, и в нём просыпаются отеческие чувства — он решает вместе со своей возлюбленной Юлей стать родителями», — поделился Роман Курцын.

У Юли будет другой взгляд на ситуацию

Для Юлии Авериной история с Димкой окажется не менее важной, но по совершенно другой причине.

Героиня Майи Вознесенской берется расследовать загадочное исчезновение отца мальчика и пытается выяснить, действительно ли ребенок видел убийц. Однако между ней и Греком постепенно возникает конфликт.

«Для Юли это просто детективное расследование — никаких чувств, только инстинкт ищейки», — рассказала актриса.

Именно поэтому новый сезон обещает быть не только напряженным, но и очень эмоциональным. Похоже, зрителей ждет совершенно новый Грек, которого раньше мы еще не видели.