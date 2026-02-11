Только этот российский город — любимый «герой» в японском аниме даже у Миядзаки: это не Москва и не Санкт-Петербург

Японские аниматоры с удивительной теплотой и вниманием переносят на экран российские города. Они становятся в их работах не просто фоном, а живыми персонажами со своей атмосферой.

Логично было бы ожидать, что в центре внимания окажется Москва. Однако на практике всё складывается немного иначе.

Владивосток

Неожиданно, но самым востребованным российским городом у японских аниматоров оказался не мегаполис с Красной площадью, а Владивосток. Именно его причудливая атмосфера и особая география словно магнитом притягивают создателей аниме.

Целый эпизод культового сериала «Золотое божество» третьего сезона разворачивается на улицах Владивостока конца XIX века, погружая зрителя в его исторический облик. Город всплывает и в более современных, мрачноватых вселенных — таких как «Темнее черного» и «Песнь проклятия для святого рыцаря».

Поклонники мастера Хаяо Миядзаки тоже ведут настоящую «охоту за кадрами». Они уверены, что на одной из старинных карт в «Ведьминой службе доставки», которую внимательно изучает главная героиня Кики, угадываются характерные черты именно Владивостока.

Прочие города России

Разумеется, и Москва находит своё отражение в японской мультипликации. Её узнаваемые места мелькают в ретро-шедеврах вроде «Спиди-гонщика» и «Галактического экспресса 999», а также в одной из авантюр легендарного «Люпена Третьего».

Более того, в современном сериале «Шарлотта» внимательные зрители безошибочно идентифицировали сверкающие небоскрёбы московского делового центра.

Не остался без внимания аниматоров и Санкт-Петербург. Его имперская архитектура стала эффектным фоном для военных операций в «Храбрых ведьмах» и интриг в историческом детективе «Шевалье Д’Эон».

В фэнтезийном боевике «Разрушение мира: Песнь проклятия для святого рыцаря» можно заметить узнаваемые черты одного из вокзалов Екатеринбурга. А в аниме «Госпожа Умница» действие частично переносится в Иркутск, добавляя истории атмосферы далёкого и загадочного сибирского города, пишет автор Дзен-канала Александр Снитовский.