Только эти 2 сериала 2025 года стали лучшими запусками за всю историю PREMIER: в 2026 ставку делают на «Нефть» с Антоном Васильевым

26 декабря 2025 18:37
Кадр из сериала «Олдскул», «Подслушано в Рыбинске»

Но получится ли у актера перегнать конкурентов? Увидим совсем скоро.

Еще недавно казалось, что российские онлайн-платформы живут от премьеры к премьере, не успевая оглядываться. Но у PREMIER этот год сложился иначе — с редкой для рынка уверенностью в собственных хитах. Сразу два проекта не просто выстрелили, а по очереди переписали внутренние рекорды сервиса.

Генеральный продюсер PREMIER и RUTUBE Давид Кочаров называет эти запуски главными событиями сезона:

«В этом году мы сделали события из „Подслушано в Рыбинске“ и „Олдскул“ — два выстрела и оба попали, оба по очереди становились лучшими запусками в истории PREMIER».

Для платформы это больше, чем удачные цифры. Это знак того, что зритель откликается именно на истории про людей и города, про узнаваемую жизнь, рассказанную в непривычном жанровом ключе. «Подслушано в Рыбинске» сыграло на провинциальной честности, «Олдскул» — на конфликте поколений и характеров, но оба сериала попали в одну точку: в усталость аудитории от пустого глянца.

Теперь ставка смещается в будущее. И здесь PREMIER не собирается менять стратегию — только масштаб.

«А если говорить про следующий год, недавно мы замоторили сериал „Нефть“ с „1-2-3 продакшн“, это тоже кросс-жанр — драма с элементами комедии, с прекрасным актерским ансамблем (Антон Васильев, Иван Охлобыстин, Кристина Асмус, Иван Добронравов, Александр Горбатов, Роза Хайруллина)».

«Нефть» выглядит как логичное продолжение курса: сложная история, большие актеры и смешение жанров, где и боль, и ирония существуют рядом. Судя по всему, именно такие проекты PREMIER собирается делать своими главными флагманами в 2026 году — не шумными аттракционами, а сериалами, которые обсуждают, спорят и смотрят до конца.

Ранее портал «Киноафиша» рассказывал, что «Олдскул» с Ароновой получит 2 сезон. Тут подробности.

Фото: Кадр из сериала «Олдскул», «Подслушано в Рыбинске»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
