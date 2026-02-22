Меню
Тимоти Шаламе пересмотрел этот фильм уже 22 раза и все равно плачет как в первый: а Мэттью Макконахи и видеть картину не может

22 февраля 2026 16:11
Кадр из фильма «Интерстеллар»

У актеров разное отношение к совместной работе.

Осенью 2014 года на экраны вышел «Интерстеллар» — фильм, который быстро перекочевал из разряда новинок в категорию культовых. Кристофер Нолан снял историю про отца, улетающего в другую галактику, чтобы спасти человечество, и зрители до сих пор спорят о финале.

Каст подобрали звёздный: Энн Хэтэуэй, Мэтт Дэймон, молодой Тимоти Шаламе и, конечно, Мэттью МакКонахи в главной роли. Прошло больше десяти лет, и выяснилось: актёры до сих пор по-разному вспоминают этот «космический» опыт.

Мэттью МакКонахи про «Интерстеллар»

Актер не так давно разоткровенничался о своей карьере. Выяснилось, что он терпеть не может пересматривать свои собственные фильмы. Под раздачу попал и «Интерстеллар» — МакКонахи признался, что видел его целиком лишь однажды.

«Я ощущаю дискомфорт, когда смотрю фильмы, в которых я играл», — отметил актер.

Тимоти Шаламе про «Интерстеллар»

Тимоти Шаламе, в отличие от МакКонахи, от «Интерстеллара» просто без ума. Он, может, и появился там ненадолго, но фильм пересмотрел аж 22 раза.

Кадр из фильма «Интерстеллар»

Последний раз — в собственный 30-й день рождения в конце декабря. Его девушка Кайли Дженнер устроила ему сюрприз и организовала сеанс в IMAX, зная, что лучшего подарка и придумать нельзя.

«Это и сейчас мой любимый проект», — сказал Шаламе.

И это при том, что его роль Тома, сына Купера, в итоговой версии знатно порезали. Но фильм все равно заставляет актёра рыдать при каждом просмотре.

Фото: Кадры из фильма «Интерстеллар» (2014)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
1 комментарий
