Тест: вы точно смотрели эти фильмы с Куравлевым, но вспомните ли, где был какой кадр?

Кадры знакомы до боли, но память может подвести — особенно если все роли Куравлёва слились в одно большое «советское детство».

Леонид Куравлёв — актёр, который мог сыграть кого угодно. Простого советского парня, лукавого жулика, сотрудника гестапо или даже героя фантастической истории.

Его фильмы знают наизусть, а цитаты давно ушли в народ. Но если убрать названия и оставить только кадры — вспомнишь ли ты, из какого фильма этот добрый взгляд или лукавая улыбка?

Наш тест — для тех, кто вырос на советском кино и хотя бы раз смеялся вместе с Шурой Балагановым или переживал за судьбу Афони.

Проверь, насколько хорошо ты помнишь культовые ленты с участием Куравлёва. Всего шесть кадров — и шесть шансов доказать, что ты настоящий эксперт по советскому кино!

Также вам будет интересно: У Афони была не лень, а депрессия: психолог Розенберг объяснила, как герой Куравлева стал заложником эпохи