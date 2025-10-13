Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Тест: вы точно смотрели эти фильмы с Куравлевым, но вспомните ли, где был какой кадр?

Тест: вы точно смотрели эти фильмы с Куравлевым, но вспомните ли, где был какой кадр?

13 октября 2025 19:35
Леонид Куравлев

Кадры знакомы до боли, но память может подвести — особенно если все роли Куравлёва слились в одно большое «советское детство».

Леонид Куравлёв — актёр, который мог сыграть кого угодно. Простого советского парня, лукавого жулика, сотрудника гестапо или даже героя фантастической истории.

Его фильмы знают наизусть, а цитаты давно ушли в народ. Но если убрать названия и оставить только кадры — вспомнишь ли ты, из какого фильма этот добрый взгляд или лукавая улыбка?

Наш тест — для тех, кто вырос на советском кино и хотя бы раз смеялся вместе с Шурой Балагановым или переживал за судьбу Афони.

Проверь, насколько хорошо ты помнишь культовые ленты с участием Куравлёва. Всего шесть кадров — и шесть шансов доказать, что ты настоящий эксперт по советскому кино!

Также вам будет интересно: У Афони была не лень, а депрессия: психолог Розенберг объяснила, как герой Куравлева стал заложником эпохи

Фото: Legion-Media
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Труса с Балбесом вряд ли перепутаете, а что насчет других? Тест на знание имен героев «Кавказской пленницы» Труса с Балбесом вряд ли перепутаете, а что насчет других? Тест на знание имен героев «Кавказской пленницы» Читать дальше 13 октября 2025
Полностью 4 сезон «Бриджертонов» не увидим сразу: Netflix назвал точную дату премьеры… точнее две Полностью 4 сезон «Бриджертонов» не увидим сразу: Netflix назвал точную дату премьеры… точнее две Читать дальше 14 октября 2025
Каков он, новый российско-турецкий сериал «Близкое счастье»? Если «Постучись в мою дверь» и «Анна Каренина» встретились бы в Анталии Каков он, новый российско-турецкий сериал «Близкое счастье»? Если «Постучись в мою дверь» и «Анна Каренина» встретились бы в Анталии Читать дальше 14 октября 2025
Без посохов и чар: кто из людей во «Властелине колец» умел колдовать — просто не афишировал это Без посохов и чар: кто из людей во «Властелине колец» умел колдовать — просто не афишировал это Читать дальше 14 октября 2025
Он набрал 92% одобрения критиков на «томатах» — и все равно заставляет нас ждать: когда же выйдет 3 сезон «Укрытия»? Он набрал 92% одобрения критиков на «томатах» — и все равно заставляет нас ждать: когда же выйдет 3 сезон «Укрытия»? Читать дальше 14 октября 2025
Готовился к Олимпиаде прямо посреди Невы: где снимали «Первый на Олимпе» про советского спортсмена Готовился к Олимпиаде прямо посреди Невы: где снимали «Первый на Олимпе» про советского спортсмена Читать дальше 14 октября 2025
Фанаты «Сумерек» до сих пор не могут понять, как Белла забеременела от мертвого вампира — Стефани Майер раскрыла тайну Фанаты «Сумерек» до сих пор не могут понять, как Белла забеременела от мертвого вампира — Стефани Майер раскрыла тайну Читать дальше 14 октября 2025
У «Далекого города» миллионы фанатов и 3 минуса, которые невозможно игнорировать: вы замечали? У «Далекого города» миллионы фанатов и 3 минуса, которые невозможно игнорировать: вы замечали? Читать дальше 14 октября 2025
Если бы не авария на мотоцикле — Т-1000 в «Терминаторе» выглядел бы совсем иначе: вот кто должен был играть врага Шварценеггера Если бы не авария на мотоцикле — Т-1000 в «Терминаторе» выглядел бы совсем иначе: вот кто должен был играть врага Шварценеггера Читать дальше 14 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше