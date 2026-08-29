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Тест: насколько хорошо вы помните «Бригаду»? 6 вопросов, в которых легко ошибиться

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Бригада»

Прошло столько лет, а Саша Белый, Космос, Пчёла и Фил до сих пор не отпускают.

«Бригада» для многих стала не просто сериалом, а настоящим символом начала 2000-х. Время, когда герои носили кожаные куртки и дорогие костюмы, ездили на роскошных машинах и пытались построить новую жизнь в Москве, где дружба и деньги часто шли рядом, а одна ошибка могла стоить слишком дорого.

Особенно хорошо зрители запомнили четверку друзей — Сашу Белого, Космоса, Пчёлу и Фила. Вместе они прошли путь от обычных парней до людей, которых боялись и уважали одновременно.

Помните, с чего всё начиналось?

За годы многое стерлось из памяти. Кажется, что знаешь сериал практически наизусть, но стоит спросить о какой-нибудь детали — имени персонажа, его занятии или событии из первых серий — и уверенность внезапно исчезает.

Поэтому мы подготовили тест по «Бригаде» для тех, кто уверен, что помнит сериал не только по самым известным сценам.

Здесь не получится просто угадать ответ по знакомой цитате. Придется действительно вспоминать сюжет и внимательно следить за тем, что происходило с героями.

Ну что, сможете набрать максимальный результат? Если да — «Бригаду» вы помните действительно отлично. А если нет, возможно, пришло время снова включить первую серию и вспомнить ту самую историю, с которой для многих и началась эпоха культовых российских сериалов.

Ранее мы писали: «Утром деньги, вечером стулья», а пока — пройдите тест: угадайте советский фильм по профессии героя.

Фото: Кадр из сериала «Бригада»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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