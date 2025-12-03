Меню
Тест «Лепота!»: угадайте героя «Ивана Васильевича» по цитате... или слабо?

3 декабря 2025 20:04
«Иван Васильевич меняет профессию»

Проверьте, кто в памяти остался лучше — царь, управдом, изобретатель или авантюрист.

Фильм «Иван Васильевич меняет профессию» — это не просто комедия, а настоящий словарь крылатых выражений.

История о том, как изобретатель Тимофеев случайно меняет местами советского управдома Ивана Васильевича Буншу и самого царя Ивана Грозного, давно стала эталоном народного юмора.

Московская квартира превращается в царские палаты, XVI век сталкивается с советским бытом, а каждая сцена разлетается на цитаты, которые живут уже несколько поколений.

Фразы из этого фильма знают даже те, кто смотрел его мельком. Их повторяют на работе, в семье, за столом, в спорах и шутках.

Иногда мы используем их автоматически, уже не задумываясь, кто именно их произнёс. Самое время это проверить.

Ниже — шесть культовых реплик и три варианта ответа к каждой. Ваша задача — выбрать настоящего героя, которому принадлежит фраза.

Также вам будет интересно: Тест: советские мамы смотрят на вас из кино — узнаете всех без подсказок?

Фото: Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
