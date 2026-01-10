«Ларису Ивановну хочу!» — угадайте легендарные фразы из «Мимино», которые в СССР знали все наизусть (тест)

«Мимино» Георгия Данелии — тот самый фильм, который цитируют и те, кто видел его десятки раз, и те, кто помнит лишь отдельные сцены, но всё равно произносит их с интонацией Вахтанга Кикабидзе или Фрунзика Мкртчяна.

Тёплая история о пилоте Валико, его мечтах, маленьких радостях и неожиданно душевных людях давно стала частью культурного кода: какие-то фразы ушли в поговорки, какие-то — в интернет-мемы, какие-то живут собственной жизнью вне кино.

Но насколько точно вы помните эти строки?

Мы собрали шесть цитат с пропущенными словами — иногда легко угадываемых, иногда хитро спрятанных в памяти. В каждом вопросе один правильный ответ — тот самый, из фильма. Остальные два звучат похоже, чтобы вы не слишком расслаблялись.

Готовы проверить, насколько хорошо помните голоса Валико и Рубика? Тогда начинаем.

