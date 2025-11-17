Эту женщину на кухне Самохваловых заметили лишь единицы — а зрители «Служебного романа» спорят о ней до сих пор: так кто же она?

Крошечная деталь в фильме Рязанова превратилась в загадку, которая не даёт покоя фанатам уже почти полвека.

«Служебный роман» (1977) — фильм, в котором, казалось бы, всё ясно: любовь начальницы и подчинённого, офисные интриги, тонкий юмор и блестящий актёрский ансамбль.

Но внимательные зрители заметили нечто, что ускользает при первом просмотре — пожилую женщину на кухне Самохваловых, когда те устроили дома приём для коллег и друзей.

Кто она? Мать, тёща, домработница или вовсе случайная помощница?

Почему это не мама Самохвалова

Версия о маме кажется логичной, но не выдерживает проверки. Если бы эта женщина действительно была матерью Самохвалова, Рыжова и Новосельцев, его институтские друзья, точно бы с ней поздоровались. А Юрий Григорьевич, даже со своим холодным расчетом, не стал бы демонстративно держать родительницу у плиты.

И не тёща — Самохвалов таких в дом не пускает

Зрители уверены: герой Басилашвили женился по расчёту. Его жена — светская, утончённая, с правильным кругом общения. Тёща в этой семье, если и есть, где-то далеко — и уж точно не у плиты. К тому же, это заметила Оля Рыжова, салат готовила именно хозяйка, а не кто-то из старших родственников.

Самая вероятная версия — домработница

Эта гипотеза получила больше всего поддержки в комментариях на фанатских форумах. В 1970-е годы у людей с положением помощницы по хозяйству были не редкость.

Иногда это была давняя «приживалка», иногда приходящая работница из организации вроде «Заря». Они могли помогать по дому, готовить к праздникам, следить за порядком, оставаясь в тени.

«Это явно приходящая домработница. Для матери и тёщи слишком просто выглядит», — пишут зрители. «У номенклатуры уровня Самохвалова такое было сплошь и рядом», — соглашаются другие.

Также прочитайте: В СССР уже был свой «Брат» — снял его Никита Михалков в 1974 году: главному герою тоже было тесно в обществе и везде он был чужим