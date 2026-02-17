Меню
Тест для тех, чье детство прошло в СССР: угадайте советский мультфильм только по титрам

17 февраля 2026 18:08
Кадры из мультфильмов «Летучий корабль» (1979), «Жил-был пёс» (1982)

Справятся лишь те зрители, которые смотрели мультики до самого конца.

Цитаты из любимых мультфильмов мы знаем наизусть, песни готовы подпевать с первой ноты, а героев узнаем даже в плохом качестве. Но есть деталь, мимо которой мы обычно пролистываем или просто не замечаем, — заставки и титры.

А ведь над ними тоже работали художники, аниматоры, дизайнеры. Подбирали шрифты, цвета, движение букв. Иногда это был отдельный маленький мультфильм внутри большого.

Мы решили проверить, сможете ли вы узнать классику детства всего по одному кадру из титров. Ни песен, ни голосов — только картинка.

Фото: Кадры из мультфильмов «Летучий корабль» (1979), «Жил-был пёс» (1982)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
