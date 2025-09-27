Меню
Киноафиша Статьи «Теперь я хочу идти с тобой вместе, Рустем»: историки наконец раскопали, каким был последний день жизни Михримах-султан

«Теперь я хочу идти с тобой вместе, Рустем»: историки наконец раскопали, каким был последний день жизни Михримах-султан

27 сентября 2025 14:44
Кадр из сериала «Великолепный век»

Ей было всего лишь 56 лет.

Фанаты сериала «Великолепный век» привыкли видеть Михримах-султан блистательной и сильной — любимую дочь Сулеймана и Хюррем, женщину, в чьих руках переплетались политика, династия и личные драмы.

Но у каждой истории есть последняя страница. Последний день Михримах стал таким же трагичным и величественным, как и вся её судьба.

Из дворца власти — в дворец плача

Когда юная Айше Хюмашах везла мать из Топкапы в старый дворец, Михримах уже знала: это ссылка, а не переезд. Султан Мурад снял её с должности управляющей гаремом, и в устах самой султанши прозвучало страшное признание: «Мне отказано теперь даже в дворце плача». Это было падение, которое не могли смягчить ни титулы, ни воспоминания о прошлом величии.

Кадр из сериала «Великолепный век»

Две недели борьбы

После унижения здоровье Михримах стремительно пошатнулось. Две недели она находилась без сознания, а её дочь Айше не отходила от постели, читая молитвы и веря, что мать снова победит болезнь, пишет автор Дзен-канала «Очень женский канал».

Утром 28 января султанша открыла глаза — лишь затем, чтобы попрощаться. Она попросила Хюмашах спеть колыбельную, ту самую, что когда-то пела ей Хюррем. В этих тихих словах было больше прощания, чем надежды.

Кто встретил её душу

Легенды говорят, что перед смертью к каждому приходит образ того, кто любил его больше всего. Михримах мечтала увидеть мать или отца, возможно, даже своего маленького Османа. Но история завершилась иначе.

В последнем видении к ней пришёл Рустем-паша. Юной, свободной, без дворцовых интриг и тяжести власти, Михримах улыбнулась и сказала: «Теперь я хочу идти с тобой вместе, Рустем».

Её путь завершился, но память о луноликой госпоже осталась — как о женщине, которая умела и править, и любить, и падать с достоинством.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
