Все фанаты ждут «Детей рая»: турецкий сериал, который собирается затмить «Далекий город»

Скандалы, громкие имена и большая любовь — всё, что известно о премьере нового турдизи.

Премьера турецкого сериала «Дети рая» состоится 15 сентября 2025 года на канале TRT 1, и ещё до выхода он успел стать одной из самых обсуждаемых новинок сезона.

Проект уже называют главным конкурентом хита «Далёкий город», вокруг него кипят настоящие страсти — от скандала с постером до громких имён в актёрском составе.

Скандал с постером и «жест протеста»

Сериал попал в новости ещё до премьеры: первый постер проекта оказался настолько неудачным, что его отправили в мусорную корзину.

Новый вариант афиши изменил положение актёра Юрдаэра Окура, но в нём фанаты не заметили Али Гезюширина и Эджем Чалхан, играющих влюблённую пару Адама и Сезен.

Судя по всему, артисты тоже обратили на это внимание и были обескуражены происходящим. Следом в своих соцсетях они выложили совместное селфи — жест, который фанаты расценили как протест против их отсутствия на официальной афише.

История о любви, искуплении и криминальном прошлом

В центре сюжета — Искандер, известный в криминальном мире как «Великий Искандер». Его детство было тяжёлым, но он сумел подняться на вершину, где жестокость переплетается с жаждой искупления.

Вернувшись в родной район, он встречает Гёль — женщину, которую любил с детства, и прошлое накрывает его новой волной.

Режиссёр Сонер Джанер («Актриса», «Рауф») и сценарист Али Кара («Зелёное море», «Современные восточные сказки») делают ставку на эмоциональную драму, личные трагедии и судьбы людей, которые пытаются вырваться из тени собственных ошибок.

Звёздный актёрский состав

В сериале играют Исмаил Хаджиоглу, Озгю Кая, Мелиса Шенолсун, Юрдаер Окур, Али Гезюширин, Эджем Чалхан, Зафер Алгёз и другие.

Каждая из этих фамилий уже знакома поклонникам турецких драм, и ожидания от проекта растут с каждым новым тизером.

Битва за прайм-тайм

Турецкие СМИ уверены: «Дети рая» готовятся составить серьёзную конкуренцию «Далёкому городу».

В основе проекта — сильный сценарий, масштабная постановка и история, которая балансирует на грани любви и ненависти.

Всё это делает сериал претендентом на лидерство в прайм-тайм, а поклонники уже ждут премьеру, уверенные, что новая драма не уступит любимому хиту.

