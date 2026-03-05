Текст Джорджа Мартина — не гарантия хита: до «Рыцаря Семи Королевств» был провальный сериал, который даже Netflix не стал тянуть

Джордж Мартин сегодня — имя настолько громкое, что его знают даже люди, не раскрывшие ни одной его книги. Виноваты в этом, конечно, «Игра престолов», «Рыцарь Семи Королевств» и «Дом дракона», которые превратили писателя в поп‑культурного гиганта.

Но мало кто помнит, что экранизации мартиновских текстов случались и раньше. Просто они были настолько неудачными, что о них предпочитают не вспоминать.

Фильм «Ночной полет»

В 1987 году по рассказу Мартина «Летящие сквозь ночь» сняли фильм ужасов с незамысловатым названием «Ночной полёт». Сюжет обещал быть интересным: в будущем группа исследователей отправляется на далёкую планету, чтобы найти опасное существо, но ещё на подлёте кто‑то взламывает бортовой компьютер, и экипаж оказывается в заложниках собственного корабля.

Кино, однако, получилось откровенно слабым — рейтинг 3,9 говорит сам за себя. Проблема в том, что Мартин написал рассказ в 1980‑м, а позже выпустил расширенную версию с проработанными персонажами.

Для экранизации взяли первый, самый сырой вариант, да ещё и урезали его из‑за нехватки денег. В итоге от оригинальной идеи остался только скелет, и зрители пребывали в недоумении.

Сериал «Летящие сквозь ночь»

Когда «Игра престолов» уже вовсю гремела на весь мир, продюсеры вспомнили про старый рассказ Мартина и решили дать ему вторую жизнь, теперь уже в формате сериала. Одноимённый проект вышел в 2018 году на Netflix и получился чуть лучше фильма тридцатилетней давности, но до уровня текстового оригинала всё равно не дотянул.

Критики похвалили актёрский состав, но сценарий и режиссуру разнесли в пух и прах. Главная беда была в том, что авторы решили не доверять тексту, а добавить от себя побольше всего — и в результате потеряли ту самую атмосферу, за которую мартиновские вещи и любят. Сериал вышел проходным, рейтинг 5,8 говорил сам за себя, и после первого сезона Netflix закрыл проект без лишних сожалений.