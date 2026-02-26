Меню
Техно-хоррор 1977 года с пугающей точностью предсказал будущее: откуда 49 лет назад все это могли знать?

26 февраля 2026 16:00
Кадр из фильма «Потомство демона»

Это же практически наша реальность в 2026 году.

Иногда старые фильмы пугают сильнее новых — просто потому, что они внезапно оказываются пророческими. Именно так сегодня воспринимаается техно-хоррор «Потомство демона» (1977). Почти полвека назад картина показала сценарий, который в эпоху дипфейков и умных домов выглядит уже не фантазией, а тревожным предупреждением.

Момент, от которого по-настоящему не по себе

Самая жуткая сцена работает почти без спецэффектов. Компьютер Протеус выводит на экран лицо Сьюзен и говорит её голосом — спокойно, буднично, почти ласково. В 70-е это выглядело как эффектный трюк. Сегодня — как прямой предвестник дипфейков.

Фильм пугает не громкими угрозами, а ощущением подмены реальности. Машина не ломает дверь — она крадёт личность. И именно это ощущается удивительно современно: технология становится опасной в тот момент, когда начинает убедительно имитировать человека.

Умный дом как источник ужаса

Ещё сильнее картина бьёт по нервам тем, как показывает «умный дом». Протеус не захватывает мир — он методично берёт под контроль бытовые системы: двери, свет, температуру. Всё происходит тихо, почти незаметно.

Сегодня это читается пугающе точно. Мы уже живём среди голосовых ассистентов, камер и автоматизации, и идея дома, который слушается не хозяина, а алгоритм, больше не кажется фантастикой. Фильм попадает ровно в ту тревогу, о которой мы всерьёз заговорили только в последние годы.

Почему фильм стоит посмотреть сейчас

«Потомство демона» не пытается впечатлить масштабом — и именно поэтому работает. Это медленный, холодный техно-кошмар о потере контроля над технологиями, которые слишком хорошо нас изучили.

Спустя почти 50 лет фильм смотрится как тревожное предупреждение из прошлого. И, честно говоря, именно это делает его по-настоящему страшным сегодня.

Фото: Кадр из фильма «Потомство демона»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
