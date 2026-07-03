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«Техника! Тут соображать надо» — и вот вам 5 вопросов по фильму «Девчата»: сможете продолжить цитату?

3 июля 2026 09:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Девчата»

Ошибиться может даже тот, кто смотрел фильм сто раз.

«Девчата» — один из тех фильмов, который многие пересматривали десятки раз. Кажется, что его уже невозможно забыть: знакомые герои, любимые сцены и реплики, которые давно стали частью нашей повседневной речи.

Но память иногда преподносит сюрпризы. Одни цитаты вспоминаются мгновенно, а другие со временем смешиваются с фразами из других советских комедий. Поэтому даже самые преданные поклонники фильма не всегда справляются с подобными заданиями без ошибок.

Мы подготовили тест, который поможет проверить, насколько хорошо вы помните легендарную картину. Вам предстоит узнать знаменитые реплики и вспомнить, действительно ли они звучали именно в «Девчатах».

Попробуйте пройти все вопросы без единой ошибки. Возможно, результат окажется не таким очевидным, как кажется на первый взгляд.

Фото: Кадр из фильма «Девчата»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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