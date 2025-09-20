Тайну раскрыли фанаты: кто станет главным врагом Мандалорца и Грогу в новых «Звёздных войнах»

Антагонистом может оказаться совсем не тот, кого ждали зрители.

Фильм «Мандалорец и Грогу» (часть франшизы «Звёздные войны») уже получил дату премьеры — 22 мая 2026 года.

Поскольку это первый полнометражный проект по мотивам успешного сериала, поклонники внимательно разбирают каждую деталь, пытаясь выяснить: кто же окажется в нём главным антагонистом?

И хотя многие называют имя гранд-адмирала Трауна, многочисленные факты указывают на совсем другого персонажа.

Траун: угроза, которая висит в воздухе

Фигура Трауна кажется идеальной для большого экрана. В «Асоке» он продемонстрировал стратегический талант и планы по возрождению Империи, что могло бы стать масштабным конфликтом для кино.

Но пока нет ни одного официального подтверждения его участия в «Мандалорце и Грогу».

Более того, сюжетная линия Трауна связана с Асокой и Эзрой Бриджером, а не с самим Мандалорцем. Получается, ожидания зрителей не подкреплены фактами.

Элия Кейн: враг, которого не заметили

Куда более убедительным кандидатом выглядит Элия Кейн, уверен автор дзен-канала Джедай из Шира.

В третьем сезоне «Мандалорца» она прошла путь от кажущейся амнистированной служащей до двойного агента.

Сцена с доктором Першингом, где она усилила мощность устройства пыток, показала её настоящую сущность.

Жестокость, хладнокровие и умение скрываться делают Кейн куда опаснее, чем кажется на первый взгляд.

После гибели моффа Гидеона именно она остаётся той, кто может продолжить его дело — изнутри системы Новой Республики.

Почему именно Кейн — логичный выбор

Создатели не раз подчёркивали: «Мандалорец и Грогу» станет кульминацией трёх сезонов. Логично, что главный конфликт вырастет из уже заложенных линий, а не будет привнесён извне.

Противостояние Дина Джарина и Элии Кейн будет символичным: оба связаны с Империей, но сделали разные выборы.

Такой сюжет органично завершит историю, а заодно переосмыслит критикуемый третий сезон, показав, что его детали имели глубокий смысл.

