Тайну легендарной заставки Симпсонов раскрыли спустя почти 40 лет в эфире: поклонникам пришлось ждать 800-й серии

«Симпсоны» добрались до восьмисотого эпизода. И в юбилейной серии создатели наконец закрыли вопрос, который зрители задавали почти сорок лет. Что происходит с Гомером после того, как Мардж сбивает его машиной в начале каждой серии?

В заставке это повторяется из раза в раз: Мардж отвлекается на телефон, жмёт на газ и впечатывает мужа в дверь.

Заставка «Симпсонов»

Заставка «Симпсонов» — вещь узнаваемая, но каждый раз немного разная. Обычно всё заканчивается тем, как семейство усаживается на диван, и тут случается какой‑нибудь гэг.

В юбилейной, восьмисотой серии создатели решили не ограничиваться шуткой, а развить сюжет прямо из заставки. Тот самый момент, когда Мардж наезжает на Гомера, вдруг получил продолжение.

Разбитый, в синяках и щепках, глава семьи кое‑как добирается до дивана и начинает выговаривать жене. Он не понимает, как можно сбить человека и даже не заметить, пробив им дверь. И отдельно его бесит, что дети — Барт, Лиза и Мэгги — сидят у телевизора с невозмутимым видом, будто ничего не случилось.

Эпизоды «Симпсонов»

Восьмисотый эпизод «Симпсонов» формально — 804‑й, если считать всё подряд. Но для канала Fox он юбилейный. Четыре серии выходили эксклюзивно на Disney+, их в зачёт не взяли.

Мультсериал Мэтта Гроунинга крутят с 1989 года, и останавливаться никто не собирается. Уже официально продлили до сорокового сезона, а сценарист Эл Джин как‑то обмолвился, что тысяча серий — не предел.