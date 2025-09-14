Тайная вражда в киновселенной Толкина: вот почему Трандуил из «Хоббита» презирал до мозга костей Галадриэль и Элронда

Вроде, они наоборот должны быть закадычными друзьями, но нет.

В трилогии «Хоббит» Трандуил предстаёт величественным, но холодным владыкой Лихолесья. Его высокомерие и обособленность режут глаз, особенно на фоне Галадриэль и Элронда, которые активно действуют против Саурона.

Многие зрители не понимают: почему же Трандуил словно сторонится этих героев и даже демонстрирует явную неприязнь? Все есть в книгах.

Древняя кровь и старая обида

Трандуил происходил из народа синдар, родственного тэлери. Именно тэлери когда-то стали жертвами нолдор, к которым принадлежала Галадриэль. Ради кораблей нолдор устроили бойню и пролили кровь её дальних родичей. Для синдар это стало вечным напоминанием о предательстве, и Трандуил не мог забыть этой резни.

Незваные гости Белерианда

Когда нолдор пришли в Средиземье, они без спроса заняли земли Белерианда, которыми правил Тингол. Для юного Трандуила и его отца Орофера это было прямым оскорблением их короля. Галадриэль жила при дворе, но принадлежность к роду изгнанников уже ставила её в один ряд с виновниками.

Разрушение Дориата

Трагедия постигла Трандуила лично, когда сыновья Феанора вторглись в Дориат ради Сильмариля. Королевство было уничтожено, а сам Трандуил вместе с отцом вынужден скитаться и бежать на восток. Потеря родины стала раной, которую он связывал с нолдор, кузенами Галадриэль, пишет «Джедай из Шира» в своем блоге.

Война и смерть Орофера

Позднее Трандуил потерял отца во Второй Эпохе, когда войска Лихолесья участвовали в Последнем Союзе. Они не подчинились приказам Гиль-Галада и Элронда и оказались окружены. Орофер пал, армия почти погибла. Формально виной была их гордость, но для Трандуила смерть отца навсегда связалась с именами союзников-нолдор.

Общее дело против Саурона

И всё же, когда пришло время Войны Кольца, Трандуил отбросил личные обиды. Его войска помогали людям Дэйла и гномам Эребора, а позже вместе с Галадриэль и Келеборном он участвовал в падении Дол-Гулдура.

Но даже тогда холодность Трандуила объяснялась не надменностью, а памятью о старых обидах, из-за которых он никогда не считал Галадриэль и Элронда по-настоящему близкими союзниками.

