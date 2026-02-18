Загадка «Великолепного века»: почему Ибрагим никак не мог победить Хюррем?

Хюррем — это любимая супруга повелителя, тогда как Ибрагим-паша — его верный слуга, ставший великим визирем и зятем династии. Первоначально именно Паргалы начал проявлять высокомерие и недовольство, открыто демонстрируя Хюррем, какое у нее место при дворе. Однако с течением времени именно она заняла центральную роль в жизни Сулеймана, став его женой и ключевой фигурой во всех аспектах.

Что же было не так

Ибрагим всеми силами пытался подорвать авторитет Хюррем, унижая ее в разных ситуациях в сериале «Великолепный век». Например, он заставил ее поцеловать подол платья Махидевран, хотя Роксолана не была виновата в возникших конфликтах. Однако подобные действия лишь разозлили султана, который начал сомневаться в верности Ибрагима, а последний перестал быть настоящим другом для повелителя.

Что делала Хюррем

Хюррем, в свою очередь, всегда обыгрывала Ибрагима, заранее просчитывая его ходы. Можно предположить, что Паргалы не имел шансов одержать победу над хасеки, ведь она изначально не проявляла к нему агрессии. Фактически войну начал сам Ибрагим, и, таким образом, он сам создал себе врага в лице сильной и решительной женщины, готовой на все ради своего счастья.

В итоге именно его гордость и высокомерие, а также склонность ставить себя выше повелителя, привели к его падению. Ибрагим сам вырыл себе яму и не смог одержать верх над Хюррем. Словом, не получилось бы у него победить жену Сулеймана. А вот если бы не было вражды, то и история была бы совсем другой.