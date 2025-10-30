Меню
Танго — это слишком очевидно: почему фильм на самом деле называется «Утомленные солнцем»

30 октября 2025 17:00
Кадр из фильма «Утомленные солнцем»

В Сети нашли глубокий смысл.

Фильм о командире дивизии, чьё дачное уединение нарушает внезапный визит непрошеного гостя, по праву вошёл в золотой фонд кино. Именно за «Утомлённых солнцем» Никита Михалков удостоился главной кинопремии мира — «Оскара».

Режиссёр открыто признавался, что при выборе названия ориентировался на популярное танго 1930-х годов: оно и звучит в ключевых сценах ленты. Но не только это послужило источником.

Выбор названия «Утомленных солнцем»

Совсем недавно Никита Михалков раскрыл интересный факт о названии знаменитой картины. Оказалось, что идея пришла ему при взгляде на американскую классику — роман Маргарет Митчелл «Унесенные ветром» и ее знаменитую экранизацию 1939 года.

«Я использовал похожий прием и конструкцию. Получилось созвучно и глубоко по смыслу»,отметил Михалков.

Кадр из фильма «Утомленные солнцем»

Версии зрителей

А поклонники фильма выдвинули несколько интересных версий о скрытом смысле названия. По их мнению, «утомлённые солнцем» — это не просто отсылка к старому танго или известному роману.

Зрители предполагают, что герои картины буквально «устали» от установившегося порядка вещей. Митя, движимый жаждой мести, пробился в высшее общество, но теперь не знает, что делать с этим положением. Котов же, превратившись в заурядного барина, тяготится своей новой ролью.

Есть и другая трактовка: персонажи измучены иллюзорностью окружающего мира. Действие разворачивается в душной атмосфере летнего зноя, но вместо беззаботности зритель ощущает нарастающую тревогу. Это чувство становится особенно пронзительным, когда понимаешь, что совсем скоро грянет война, которую переживут далеко не все члены этой семьи.

Ранее портал «Киноафиша» писал, где Михалков снимал культовый фильм «Утомленные солнцем».

Светлана Левкина
