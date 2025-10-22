Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Дача мэра и провинция на берегу реки: где Михалков снимал культовый фильм «Утомленные солнцем»

Дача мэра и провинция на берегу реки: где Михалков снимал культовый фильм «Утомленные солнцем»

22 октября 2025 07:15
Кадр из фильма «Утомлённые солнцем»

Нужные локации отыскали в Нижегородской области.

Фильм Никиты Михалкова «Утомленные солнцем» давно стал неотъемлемой частью культурного наследия. Особое очарование картине придают уникальные съёмочные локации.

Атмосфера довоенной идиллии и надвигающейся тревоги рождалась благодаря тщательно выбранным местам. Каждый уголок, где разворачивалось действие, работал на создание этого настроения.

Подмосковье

Съёмочный процесс «Утомленных солнцем» стартовал летом 1993 года в подмосковной Николиной Горе. Этот живописный посёлок, известный как место проживания творческой элиты, стал идеальной площадкой для создания атмосферы семейного гнезда.

Именно здесь проходили первые кинопробы и актёрские репетиции. Уютные дачи и пейзажи Николиной Горы помогли воссоздать на экране тот самый мир загородной идиллии, где развернутся драматические события картины.

Кадр из фильма «Утомлённые солнцем»

Нижегородская область

Осенью 1993 года съёмочная группа обосновалась в Кстово под Нижним Новгородом. Именно здесь создавались те самые кадры загородной жизни, наполненные особым спокойствием.

Неторопливый ритм провинциального города, живописные речные пейзажи и уютные дачные уголки помогли передать на экране атмосферу безмятежности накануне драматических событий.

Кадр из фильма «Утомлённые солнцем»

Настоящей жемчужиной съёмок стала дача в Зелёном Городе под Кстовом. Этот дом на берегу реки Кудьмы, принадлежавший нижегородскому экс-мэру, стал главной локацией фильма. Подлинная мебель и предметы интерьера хозяина создали на экране ощущение достоверности.

Спустя годы для съёмок сиквела пришлось воссоздавать атмосферу особого места уже в павильонах «Мосфильма».

Кадр из фильма «Утомлённые солнцем»

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему Котов плачет в финале «Утомленных солнцем».

Фото: Кадры из фильма «Утомлённые солнцем» (1994)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Без усов и шляпы: Никита Михалков за 80 лет жизни снялся в 59 фильмах – угадайте 5/5 картин по молодому актеру в кадре Без усов и шляпы: Никита Михалков за 80 лет жизни снялся в 59 фильмах – угадайте 5/5 картин по молодому актеру в кадре Читать дальше 22 октября 2025
«Критики ненавидят, я обожаю»: иностранцы выбрали 3 лучших фильма в карьере Никиты Михалкова – без «12» и «Рабы любви» «Критики ненавидят, я обожаю»: иностранцы выбрали 3 лучших фильма в карьере Никиты Михалкова – без «12» и «Рабы любви» Читать дальше 22 октября 2025
Только настоящие фанаты Михалкова пройдут этот тест: вспоминаем 6 редких фильмов режиссера к его 80-летию Только настоящие фанаты Михалкова пройдут этот тест: вспоминаем 6 редких фильмов режиссера к его 80-летию Читать дальше 21 октября 2025
«Абсолютный заказ, сделанный под повестку»: любимый россиянами фильм о войне Михалков ненавидит со страшной силой «Абсолютный заказ, сделанный под повестку»: любимый россиянами фильм о войне Михалков ненавидит со страшной силой Читать дальше 21 октября 2025
Снялся всего за год до смерти: почему единственный фильм, в котором сыграл Михаил Круг, сравнивают с «Братом» Снялся всего за год до смерти: почему единственный фильм, в котором сыграл Михаил Круг, сравнивают с «Братом» Читать дальше 21 октября 2025
Пошел в кино, чтобы откосить от службы: Иван Янковский честно признался, почему стал актером — звездный дед ни при чем Пошел в кино, чтобы откосить от службы: Иван Янковский честно признался, почему стал актером — звездный дед ни при чем Читать дальше 19 октября 2025
3 млн просмотров за 18 дней — такого еще не было: «Камбэк» с Петровым-бомжом бьет рекорды 3 млн просмотров за 18 дней — такого еще не было: «Камбэк» с Петровым-бомжом бьет рекорды Читать дальше 23 октября 2025
Михалков мечтал о работе в Ростове, но все пришлось поменять: где снимали фильм «Родня» Михалков мечтал о работе в Ростове, но все пришлось поменять: где снимали фильм «Родня» Читать дальше 22 октября 2025
Продолжение рекордного хита, собравшего почти 7 млрд рублей, сняли там, где солнце круглый год: раскрыты локации «Чебурашки-2» Продолжение рекордного хита, собравшего почти 7 млрд рублей, сняли там, где солнце круглый год: раскрыты локации «Чебурашки-2» Читать дальше 22 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше