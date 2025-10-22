Дача мэра и провинция на берегу реки: где Михалков снимал культовый фильм «Утомленные солнцем»

Фильм Никиты Михалкова «Утомленные солнцем» давно стал неотъемлемой частью культурного наследия. Особое очарование картине придают уникальные съёмочные локации.

Атмосфера довоенной идиллии и надвигающейся тревоги рождалась благодаря тщательно выбранным местам. Каждый уголок, где разворачивалось действие, работал на создание этого настроения.

Подмосковье

Съёмочный процесс «Утомленных солнцем» стартовал летом 1993 года в подмосковной Николиной Горе. Этот живописный посёлок, известный как место проживания творческой элиты, стал идеальной площадкой для создания атмосферы семейного гнезда.

Именно здесь проходили первые кинопробы и актёрские репетиции. Уютные дачи и пейзажи Николиной Горы помогли воссоздать на экране тот самый мир загородной идиллии, где развернутся драматические события картины.

Нижегородская область

Осенью 1993 года съёмочная группа обосновалась в Кстово под Нижним Новгородом. Именно здесь создавались те самые кадры загородной жизни, наполненные особым спокойствием.

Неторопливый ритм провинциального города, живописные речные пейзажи и уютные дачные уголки помогли передать на экране атмосферу безмятежности накануне драматических событий.

Настоящей жемчужиной съёмок стала дача в Зелёном Городе под Кстовом. Этот дом на берегу реки Кудьмы, принадлежавший нижегородскому экс-мэру, стал главной локацией фильма. Подлинная мебель и предметы интерьера хозяина создали на экране ощущение достоверности.

Спустя годы для съёмок сиквела пришлось воссоздавать атмосферу особого места уже в павильонах «Мосфильма».

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему Котов плачет в финале «Утомленных солнцем».