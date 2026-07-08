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Танец драконов он не переживет: что станет с Эймондом из «Дома дракона» — Мартин давно решил его судьбу

8 июля 2026 07:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Дом дракона»

Это один из самых напряженных моментов этой гражданской войны.

Эймонд Таргариен успел стать одним из главных злодеев «Дома Дракона». Именно он начал кровавую цепочку событий, убив Люцериса Велариона, а затем едва не расправился с собственным братом. Но если сериал пока только подводит его к финалу, то в книге «Пламя и кровь» судьба принца уже давно известна. Осторожно, ниже спойлеры!

Последняя битва состоится у Харренхолла

В решающем сражении Эймонду предстоит встретиться со своим главным противником — принцем Деймоном Таргариеном. Каждый из них прилетит на собственном драконе: Эймонд верхом на гигантской Вхагар, а Деймон — на Караксесе.

Во время ожесточенной битвы оба дракона сцепятся прямо в воздухе. Несмотря на возраст Вхагар и ее огромную силу, Караксесу удастся нанести ей смертельные раны, но и сам он получит тяжелые повреждения.

Деймон поставит эффектную точку в поединке

Самый запоминающийся момент происходит уже в разгар воздушной схватки. Согласно книге, Деймон совершает почти невозможное — перепрыгивает с Караксеса на Вхагар.

Пока Эймонд пытается освободиться от цепей, которыми был пристегнут к седлу, Деймон выхватывает меч Темная Сестра и вонзает его прямо в сапфировый глаз племянника. Клинок проходит насквозь, и Эймонд погибает еще до того, как драконы падают в озеро.

Победителей в этой битве не будет

Сразу после удара оба дракона с огромной высоты падают в воды Божьего Ока. Караксес и Вхагар получают смертельные травмы, а вместе с ними погибают и оба всадника.

Эта сцена считается одной из самых впечатляющих во всей книге «Пламя и кровь». Если создатели «Дома Дракона» сохранят верность первоисточнику, зрителей ждет один из самых масштабных и трагичных эпизодов за всю историю франшизы.

Фото: Кадр из сериала «Дом дракона»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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