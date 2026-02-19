Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Такого во вселенной «Хищника» на экране еще не было: вот каких яутжа покажут в «Планете смерти 2»

Такого во вселенной «Хищника» на экране еще не было: вот каких яутжа покажут в «Планете смерти 2»

19 февраля 2026 10:23
Кадр из фильма «Хищник: Планета смерти»

Постановщик приготовил сюрприз для зрителей.

Режиссёр «Хищника: Планета смерти» Дэн Трахтенберг рассказал, что если сиквел состоится, зрителей ждёт встреча с женскими особями яутжа. В кино их ещё не показывали — только в комиксах. По словам постановщика, Деку придётся столкнуться с целым племенем, которое ведёт его мать.

Финал первой части оставил простор для развития. Дек расправился с отцом, жестоким воином, и тут на планету прилетели новые корабли. Тия спросила, не друзья ли это. Но Дек ответил, что это его мать и потянулся к оружию.

Дэн Трахтенберг подтвердил, что задумывает сиквел как семейное противостояние. По его словам, мать Дека возглавляет племя женщин‑яутжа — тех самых, которых в кино ещё не показывали. Правда, до их воплощения на экране пока далеко.

Кадр из фильма «Хищник: Планета смерти»

Дизайн ещё не разрабатывали, да и сам фильм официально не запущен. Но Трахтенберг настроен серьёзно: хочет наконец вывести женских особей хищников в кадр. До сих пор их можно было увидеть только в комиксах и игре Predator: Hunting Grounds.

Дэн Трахтенберг не раскрывает, что именно задумал для матери Дека, но дал понять: это не просто очередной враг. Ему важно показать личную историю персонажа. Антагонист в сиквеле должен получиться с характером и предысторией, которая заставит сопереживать.

При этом Трахтенберг не собирается перетаскивать сюжеты из комиксов. Команда работает над чем‑то своим, уникальным, чего во вселенной «Хищника» ещё не было.

Фото: Кадры из фильма «Хищник: Планета смерти» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Ни триумфа на «Оскаре», ни статуса культового: 3 причины, почему «Хоббит» не повторил успех «Властелина колец» Ни триумфа на «Оскаре», ни статуса культового: 3 причины, почему «Хоббит» не повторил успех «Властелина колец» Читать дальше 19 февраля 2026
Так кто же такой таинственный Меровинген из «Матрицы»? В Сети сомневаются, что он был таким же, как Нео Так кто же такой таинственный Меровинген из «Матрицы»? В Сети сомневаются, что он был таким же, как Нео Читать дальше 18 февраля 2026
Настоящую концовку «Сияния» не показали даже Кингу: Кубрик позаботился о том, чтобы все вырезали и уничтожили Настоящую концовку «Сияния» не показали даже Кингу: Кубрик позаботился о том, чтобы все вырезали и уничтожили Читать дальше 18 февраля 2026
Американские критики выбрали лучшие фильмы о войне: в список попали только 2 советские ленты Американские критики выбрали лучшие фильмы о войне: в список попали только 2 советские ленты Читать дальше 17 февраля 2026
Эту серию «Маши и Медведя» особенно полюбили взрослые: 100 млн просмотров на серии с отсылками для тех, кто постарше Эту серию «Маши и Медведя» особенно полюбили взрослые: 100 млн просмотров на серии с отсылками для тех, кто постарше Читать дальше 20 февраля 2026
22 февраля финал «Рыцаря Семи Королевств»: объясняем, когда именно происходят события и при чём тут «Игра престолов» 22 февраля финал «Рыцаря Семи Королевств»: объясняем, когда именно происходят события и при чём тут «Игра престолов» Читать дальше 19 февраля 2026
У «Грозового перевала» получился оборванный финал: режиссер рассказала, будет ли вторая часть У «Грозового перевала» получился оборванный финал: режиссер рассказала, будет ли вторая часть Читать дальше 19 февраля 2026
С этой героиней «Игры престолов» Дункан из «Рыцаря Семи Королевств» связан напрямую: сначала об этом догадались фанаты, а потом и Мартин С этой героиней «Игры престолов» Дункан из «Рыцаря Семи Королевств» связан напрямую: сначала об этом догадались фанаты, а потом и Мартин Читать дальше 19 февраля 2026
«Ландыши», «Аутсорс», «Этерна» и даже Шурик там есть: кто забрал главные награды премии «Большая Цифра-2026» «Ландыши», «Аутсорс», «Этерна» и даже Шурик там есть: кто забрал главные награды премии «Большая Цифра-2026» Читать дальше 19 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше