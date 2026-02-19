Такого во вселенной «Хищника» на экране еще не было: вот каких яутжа покажут в «Планете смерти 2»

Режиссёр «Хищника: Планета смерти» Дэн Трахтенберг рассказал, что если сиквел состоится, зрителей ждёт встреча с женскими особями яутжа. В кино их ещё не показывали — только в комиксах. По словам постановщика, Деку придётся столкнуться с целым племенем, которое ведёт его мать.

Финал первой части оставил простор для развития. Дек расправился с отцом, жестоким воином, и тут на планету прилетели новые корабли. Тия спросила, не друзья ли это. Но Дек ответил, что это его мать и потянулся к оружию.

Дэн Трахтенберг подтвердил, что задумывает сиквел как семейное противостояние. По его словам, мать Дека возглавляет племя женщин‑яутжа — тех самых, которых в кино ещё не показывали. Правда, до их воплощения на экране пока далеко.

Дизайн ещё не разрабатывали, да и сам фильм официально не запущен. Но Трахтенберг настроен серьёзно: хочет наконец вывести женских особей хищников в кадр. До сих пор их можно было увидеть только в комиксах и игре Predator: Hunting Grounds.

Дэн Трахтенберг не раскрывает, что именно задумал для матери Дека, но дал понять: это не просто очередной враг. Ему важно показать личную историю персонажа. Антагонист в сиквеле должен получиться с характером и предысторией, которая заставит сопереживать.

При этом Трахтенберг не собирается перетаскивать сюжеты из комиксов. Команда работает над чем‑то своим, уникальным, чего во вселенной «Хищника» ещё не было.