Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи По одному поступку Сулейман понял, верен ли ему Мустафа: один из переломных моментов в «Великолепном веке»

По одному поступку Сулейман понял, верен ли ему Мустафа: один из переломных моментов в «Великолепном веке»

13 февраля 2026 13:00
Кадр из сериала «Великолепный век»

До этого многим казалось, что шехзаде достоин стать правителем. 

В сериале переплелись любовь и предательство, амбиции и коварство, создавая клубок сложных взаимоотношений между персонажами.

«Великолепный век» посвящен эпохе правления султана Сулеймана. Проект раскрывает непростые связи между отцами и детьми, сестрами и женами, а также плетет паутину интриг, в которой главные роли отведены любимым наложницам.

У Сулеймана, как известно, было несколько наследников. Первенцем был Мустафа, рожденный черкешенкой Махидевран. Многие приближенные султана видели именно в нем будущего правителя Османской империи после Сулеймана.

В телесериале показано, что сам Сулейман поначалу склонялся к тому, чтобы видеть своим старшего сына от Хюррем преемником Мехмеда. Однако судьба распорядилась иначе, и шехзаде безвременно ушел из жизни.

Мустафа же с юных лет проявлял независимость и своеволие, демонстрируя свою принадлежность к правящей династии и подчеркивая, как он воспринимает Ибрагима всего лишь слугой. Шехзаде пользовался поддержкой янычар, что не укрылось от внимания Сулеймана. В один из моментов сериала султан решает испытать своего сына. Он отправляет к Мустафе воина, который прямо предлагает устранить Сулеймана и возвести Мустафу на престол.

Предположительно, Мустафа осознал, что это была проверка на верность. Он отчитал янычара и прогнал его, вместо того, чтобы поступить иначе. Сулейману доложили о случившемся, и у султана сложилось впечатление, что Мустафа, несмотря на показное возмущение, допускает возможность свержения отца. Только самому повелителю было доподлинно известно, прошел ли его сын испытание или нет.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Только узнала, что у «Великолепного века» будет предыстория: молодая Валиде легко обойдет Хюррем Только узнала, что у «Великолепного века» будет предыстория: молодая Валиде легко обойдет Хюррем Читать дальше 11 февраля 2026
Одним поступком Рустем доказал преданность Хюррем: сразу поняла, что паше можно доверять Одним поступком Рустем доказал преданность Хюррем: сразу поняла, что паше можно доверять Читать дальше 11 февраля 2026
Почему Хюррем звали Роксоланой и действительно ли она была русской? Историческая правда о любимой Сулеймана Почему Хюррем звали Роксоланой и действительно ли она была русской? Историческая правда о любимой Сулеймана Читать дальше 10 февраля 2026
Почему Ибрагим выбрал именно Хюррем для Сулеймана? Есть 3 теории — в любом случае это было ошибкой Почему Ибрагим выбрал именно Хюррем для Сулеймана? Есть 3 теории — в любом случае это было ошибкой Читать дальше 9 февраля 2026
Любимый десерт Хюррем: как приготовить айву по-османски из «Великолепного века» — получится с первого раза Любимый десерт Хюррем: как приготовить айву по-османски из «Великолепного века» — получится с первого раза Читать дальше 10 февраля 2026
Сможете отличить «Мечту Эшрефа» от «Далекого города» только по кадру? Тест для тех, кто не пропускает новинки турдизи Сможете отличить «Мечту Эшрефа» от «Далекого города» только по кадру? Тест для тех, кто не пропускает новинки турдизи Читать дальше 14 февраля 2026
«Чуждая Высоцкая», «никакой Борисов», но Кончаловский молодец: «Хроники русской революции» стал поводом для жарких споров среди зрителей «Чуждая Высоцкая», «никакой Борисов», но Кончаловский молодец: «Хроники русской революции» стал поводом для жарких споров среди зрителей Читать дальше 13 февраля 2026
Эта новинка турдизи уже обогнала «Мечту Эшрефа»: зрительницы не могут оторваться от Дениза Джана Акташа на экране Эта новинка турдизи уже обогнала «Мечту Эшрефа»: зрительницы не могут оторваться от Дениза Джана Акташа на экране Читать дальше 13 февраля 2026
Интереснее Брагина из «Первого отдела»: жду с нетерпением новый исторический проект с Иваном Колесниковым Интереснее Брагина из «Первого отдела»: жду с нетерпением новый исторический проект с Иваном Колесниковым Читать дальше 12 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше