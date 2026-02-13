По одному поступку Сулейман понял, верен ли ему Мустафа: один из переломных моментов в «Великолепном веке»

В сериале переплелись любовь и предательство, амбиции и коварство, создавая клубок сложных взаимоотношений между персонажами.

«Великолепный век» посвящен эпохе правления султана Сулеймана. Проект раскрывает непростые связи между отцами и детьми, сестрами и женами, а также плетет паутину интриг, в которой главные роли отведены любимым наложницам.

У Сулеймана, как известно, было несколько наследников. Первенцем был Мустафа, рожденный черкешенкой Махидевран. Многие приближенные султана видели именно в нем будущего правителя Османской империи после Сулеймана.

В телесериале показано, что сам Сулейман поначалу склонялся к тому, чтобы видеть своим старшего сына от Хюррем преемником Мехмеда. Однако судьба распорядилась иначе, и шехзаде безвременно ушел из жизни.

Мустафа же с юных лет проявлял независимость и своеволие, демонстрируя свою принадлежность к правящей династии и подчеркивая, как он воспринимает Ибрагима всего лишь слугой. Шехзаде пользовался поддержкой янычар, что не укрылось от внимания Сулеймана. В один из моментов сериала султан решает испытать своего сына. Он отправляет к Мустафе воина, который прямо предлагает устранить Сулеймана и возвести Мустафу на престол.

Предположительно, Мустафа осознал, что это была проверка на верность. Он отчитал янычара и прогнал его, вместо того, чтобы поступить иначе. Сулейману доложили о случившемся, и у султана сложилось впечатление, что Мустафа, несмотря на показное возмущение, допускает возможность свержения отца. Только самому повелителю было доподлинно известно, прошел ли его сын испытание или нет.