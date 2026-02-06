Осторожно, это очень смешной тест: угадайте, из какого советского фильма эти корявые фразы из онлайн-переводчика

Справятся только люди с хорошей интуицией.

Фразы из советских фильмов живут в нашей памяти с детства. Мы знаем их наизусть и цитируем, ловко вставляя в подходящие моменты жизни.

Но что, если эти знакомые до боли фразы вдруг «заговорят» на другом языке? Буквально. Мы решили провести эксперимент: взяли цитаты, перевели их на пару иностранных языков через онлайн-переводчик, а потом — обратно на русский. То, что получилось, — это нечто.

Иногда это звучит как глубокомысленная поэзия, иногда — как бессвязный бред. Но в каждой из этих странных фраз скрывается знаменитая строчка, которую знает каждый.

Сможете докопаться до истины? Узнаете фильм по его искривлённому машинным интеллектом слогану? Попробуйте свои силы.