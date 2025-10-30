Земексис помогал снять культового «Форреста Гампа», а теперь работал над «Тогда. Сейчас. Потом»: стоит посмотреть хотя бы ради Хэнкса

Этой осенью российские кинотеатры представили долгожданную премьеру — фильм «Тогда. Сейчас. Потом». Картина создана под руководством Роберта Земекиса, автора культовых работ «Форрест Гамп», «Изгой» и знаменитой трилогии «Назад в будущее».

В проекте вновь объединились звездные исполнители Том Хэнкс и Робин Райт, повторив творческий союз, ранее покоривший зрителей как раз в «Форресте Гампе».

Основой послужил графический роман Ричарда МакГуайра. Идея оригинала раскрывает историю одной локации через временные пласты: начиная с доисторических эпох и заканчивая ближайшим будущим — 2033 годом.

И съемки такого масштабного полотна выдались непростыми.

Сюжет фильма «Тогда. Сейчас. Потом»

Перед зрителями разворачивается многовековая хроника одного места, начинающаяся в эпоху динозавров. С наступлением Ледникового периода доисторические обитатели сменяются первобытными племенами, а позднее — переселенцами из Европы, осваивающими новые территории.

В XVIII столетии здесь возводят аристократическое поместье, которое к 1990-м годам трансформируется в семейное гнездо. Первыми хозяевами становятся супруги Эл и Роуз Янг, чья жизнь наполнена воспитанием троих детей и решением бытовых вопросов.

Особый драматизм возникает с взрослением их первенца Ричарда. Юноша объявляет о предстоящем отцовстве, вызвав беспокойство Эла.

Несмотря на тревоги родителей, молодой человек остается верен своему выбору. Впоследствии его дети растут в стенах той же самой гостиной.

Как снимали фильм «Тогда. Сейчас. Потом»

Производство фильма «Тогда. Сейчас. Потом» ознаменовалось революционным подходом к визуальным эффектам. Для омоложения Тома Хэнкса и Робин Райт применялась технология с искусственным интеллектом, позволяющая менять внешность актеров непосредственно во время съемочного процесса.

Роберт Земекис подчеркивал преимущества метода.

«Этот цифровой грим давал возможность артистам сразу видеть себя моложе, что принципиально влияло на пластику и эмоциональную подачу. Они моментально корректировали энергетику», — объяснял постановщик.

Однако новаторство не нашло отклика ни у зрителей, ни у профессионального сообщества. При производственных расходах около 50 миллионов долларов кинокартина смогла собрать лишь 13,5 миллионов за полтора месяца проката.

Кинокритики также отнеслись к работе скептически — на Rotten Tomatoes лента получила скромные 36% одобрения, а зрительский рейтинг на IMDb остановился на отметке 6,3 балла.

