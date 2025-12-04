Меню
Такие больше не снимают: 5 триллеров XX века, которые стали шедеврами и вошли в историю

4 декабря 2025 07:00
Кадр из фильма «Разговор» (1974), «Китайский квартал» (1974), «Французский связной» (1971)

Режиссеры учились на этих проектах.

Жанр триллера крайне популярен, но не всегда удается создать такой фильм, который продержит зрителя в напряжении до самого финала. К счастью, в этой подборке неудачных триллеров нет. Эти 5 фильмов уже стали шедеврами и вошли в историю кинематографа.

«Разговор» (1974): когда паранойя становится главным героем

«Разговор» (1974)

Фрэнсис Форд Коппола умудрился снять камерный триллер так, что воздух в кадре звенит. Гарри Кол — мастер слежки, который слышит чуть больше, чем хотел бы. Уловленный намёк на убийство превращает его жизнь в спираль подозрений: каждый звук кажется опасным, каждый шорох — угрозой. «Разговор» нужно смотреть дважды: первый раз — чтобы пережить, второй — чтобы осознать, какой титанической работой построено это напряжение.

«Китайский квартал» (1974): нуар, который бьёт без предупреждения

«Китайский квартал» (1974)

Редкий фильм, который с возрастом становится только мрачнее. Джейк Гиттес, частный детектив, ввязывается в дело, где ложь — главное орудие преступников. Лос-Анджелес 20-х показан здесь не глянцем, а горячей смесью коррупции, жадности и человеческой трагедии. Финал до сих пор вызывает содрогание — и делает «Китайский квартал» эталоном нуара.

«Французский связной» (1971): триллер, который пересобрал жанр

«Французский связной» (1971)

Попай Дойл в исполнении Джина Хэкмена — детектив, с которым лучше не спорить. Погони, слежки, рваный темп — всё это стало учебником для десятков фильмов после. «Французский связной» — кино, которое умеет держать в напряжении даже тогда, когда герои просто идут по улице. Не зря он обошёл «Грязного Гарри» на «Оскаре»: энергия фильма до сих пор ощущается почти физически.

«Беглец» (1993): идеальная дуэль двух характеров

«Беглец» (1993)

Доктор Ричард Кимбл, которого несправедливо обвиняют в убийстве жены, и маршал Сэм Джерард — это самый крепкий тандем в жанре кошки-мышки. Томми Ли Джонс и Харрисон Форд строят напряжение не перестрелками, а характерами: один бежит, другой — преследует, и каждый шаг этой гонки цепляет. Тридцать лет спустя фильм всё так же смотрится на одном дыхании и держит планку лучших экранизаций сериалов.

«Бешеные псы» (1992): фильм, который подарил миру Тарантино

«Бешеные псы» (1992)

Дебют режиссёра взорвал индустрию — при минимальном бюджете, с одной локацией и горсткой преступников Тарантино создал саспенс, о котором до сих пор спорят на киношных форумах. История провалившегося ограбления превращается в клубок подозрений, где каждый может оказаться предателем. Нелинейный монтаж, напряжение, которое будто подают электричеством, и фирменные диалоги — всё это сделало фильм культовым.

Ранее мы писали: Этот сериал с рейтингом 95% на Rotten Tomatoes стал тихой и куда более честной заменой «Игры престолов».

Фото: Кадр из фильма «Разговор» (1974), «Китайский квартал» (1974), «Французский связной» (1971), «Беглец» (1993), «Бешеные псы» (1992)
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
