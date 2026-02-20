Меню
Так вот зачем на самом деле Боран вернулся в «Далекий город»: это признали даже его хейтеры

20 февраля 2026 16:00
Кадр из сериала «Далекий город»

Герой особенно ценен для сюжета.

Самым запоминающимся моментом второго сезона турецкого сериала «Далёкий город» стало неожиданное возвращение Борана. Зрители восприняли такой сюжетный поворот без особого восторга, однако у сценаристов имелось вполне определенное объяснение, зачем они решили вернуть героя.

Помеха в отношениях

Появление Борана стало самым очевидным препятствием на пути к счастью Альи и Джихана. В турецких сериалах всегда необходим злодей-антагонист, и чем их больше, тем интереснее развивается сюжет.

Для успеха второго сезона одного Эджмеля оказалось недостаточно — он представлял собой внешнюю угрозу и не мог напрямую влиять на отношения главных героев. Мине с ее угрозами и беременностью довольно быстро убрали из повествования.

Создателям требовался фактор, который дестабилизировал бы пару изнутри, а не снаружи. Садакат с этой ролью уже не справлялась — Алья и Джихан научились противостоять ее козням.

Кадр из сериала «Далекий город»

Мнение зрителей

Поклонники «Далёкого города» отмечают, что возвращение Борана привнесло в сюжет немало интересных поворотов. Благодаря этому персонажу стали возможны развод Альи и Джихана, их последующий разлад и угроза того, что Алья потеряет опеку над Денизом.

Появление Борана также повлияло на противостояние героев, изменило баланс сил в борьбе за власть и привело к окончательному разочарованию Фидан в Эджмеле. При всех этих сюжетных плюсах сам Боран остается одним из самых раздражающих персонажей, что признают даже те зрители, которые находят его роль в истории оправданной.

«В самом Боране нет никакой глубины, такие высокие чувства как любовь, ответственность, чувство долга, сострадание, чуткость ему неведомы», — пишет автор Дзен-канала «Сериальная душа».

Фото: Кадры из сериала «Далекий город»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
