Так вот зачем на самом деле Боран вернулся в «Далекий город»: это признали даже его хейтеры

Самым запоминающимся моментом второго сезона турецкого сериала «Далёкий город» стало неожиданное возвращение Борана. Зрители восприняли такой сюжетный поворот без особого восторга, однако у сценаристов имелось вполне определенное объяснение, зачем они решили вернуть героя.

Помеха в отношениях

Появление Борана стало самым очевидным препятствием на пути к счастью Альи и Джихана. В турецких сериалах всегда необходим злодей-антагонист, и чем их больше, тем интереснее развивается сюжет.

Для успеха второго сезона одного Эджмеля оказалось недостаточно — он представлял собой внешнюю угрозу и не мог напрямую влиять на отношения главных героев. Мине с ее угрозами и беременностью довольно быстро убрали из повествования.

Создателям требовался фактор, который дестабилизировал бы пару изнутри, а не снаружи. Садакат с этой ролью уже не справлялась — Алья и Джихан научились противостоять ее козням.

Мнение зрителей

Поклонники «Далёкого города» отмечают, что возвращение Борана привнесло в сюжет немало интересных поворотов. Благодаря этому персонажу стали возможны развод Альи и Джихана, их последующий разлад и угроза того, что Алья потеряет опеку над Денизом.

Появление Борана также повлияло на противостояние героев, изменило баланс сил в борьбе за власть и привело к окончательному разочарованию Фидан в Эджмеле. При всех этих сюжетных плюсах сам Боран остается одним из самых раздражающих персонажей, что признают даже те зрители, которые находят его роль в истории оправданной.