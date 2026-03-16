Так вот почему герои в «Симпсонах» желтые и такие страшненькие: эта фанатская теория превращает мультик в хоррор-апокалипсис

«Симпсоны» стартовали в 1989 году как скромный мультсериал, а со временем превратились в явление мирового масштаба. К весне 2026-го у шоу насчитывается уже 37 сезонов.

Гомер Симпсон числится инспектором по безопасности на атомной станции Спрингфилда. Предприятие находится в руках Чарльза Монтгомери Бернса и считается одной из главных опор местной экономики.

Но есть и оборотная сторона — судя по всему, работа АЭС сказывается на жителях города далеко не лучшим образом. Поклонники мультсериала давно пришли к выводу: необычная внешность персонажей — прямое следствие того, что творится на станции.

Мутации

Среди поклонников «Симпсонов» давно закрепилась версия: желтый цвет кожи у персонажей — не просто стиль, а результат радиации. Необычный оттенок, выпученные глаза, нелепые прически — все это объясняется последствиями облучения.

Гомер устроился на АЭС еще до рождения Барта. Мардж тоже недолго там проработала. Их дети появились на свет уже в условиях фонового излучения, что и сказалось на их внешности. И речь не только о семействе Симпсонов. Радиация в Спрингфилде задела практически всех.

Станция раз за разом оказывалась на грани катастрофы: отходы сливали куда попало — в реки и даже на детские площадки. Бернсу плевать, Гомер ничего не понимает в безопасности. Полномасштабного взрыва не случилось, но мелких утечек хватило, чтобы мутировал весь город.

Звезды

За десятилетия в «Симпсонах» перебывали сотни знаменитостей — от Леди Гаги до Стивена Хокинга. И вот что заметили фанаты: если постоянные жители Спрингфилда выглядят гротескно, то гостей рисуют почти как в жизни.

У них нормальные глаза, обычные прически и человеческие пропорции. С точки зрения теории про радиацию это легко объяснить: звезды просто ненадолго заезжают в город и не успевают облучиться.

Мутации коснулись не только людей. Животные в Спрингфилде тоже выглядят странно. Собаки и кошки щеголяют такими же выпученными глазами, как их хозяева. В озерах рядом с АЭС плавает рыба с тремя глазами. А обезьяна с лишними конечностями — вообще обычное дело.