Так сладко, что даже султан терял голову: любимое лакомство Сулеймана из «Великолепного века» готовится за 15 минут

20 октября 2025 19:35
Кадр из сериала «Великолепный век»

Историки выяснили, что правитель ел не только рахат-лукум.

В сериале «Великолепный век» султан Сулейман представлен как властный правитель, поэт и страстный мужчина, но у него была ещё одна слабость — сладости.

Историки утверждают, что на его столе постоянно появлялся один особенный десерт — тулумба. Простая в приготовлении, но роскошная на вкус, она считалась символом восточного гостеприимства и изысканного удовольствия.

Десерт, достойный гарема

Тулумба — любимое лакомство султана Сулеймана. Золотистые палочки из заварного теста, обжаренные во фритюре и щедро залитые лимонным сиропом, появлялись на его столе при каждом пиршестве.

Сулейман заказывал тулумбу даже во время военных походов, а придворные повара довели рецепт до совершенства. Хрустящая корочка, нежная середина, аромат масла и цитруса — вкус, который покорял сердца не хуже, чем взгляды Хюррем.

Ингредиенты

Для теста:

  • вода — 200 мл
  • сливочное масло — 50 г
  • мука — 200 г
  • яйца — 2 шт.
  • растительное масло — 100 мл (для жарки)

Для сиропа:

  • вода — 100 мл
  • сахар — 100 г
  • сок ½ лимона

Как готовили во дворце

В сотейнике доведите до кипения воду со сливочным маслом, затем постепенно добавьте муку и перемешивайте, пока тесто не станет плотным. Остудите, вбейте яйца, снова замесите и переложите в кондитерский мешок.

Сварите сироп: соедините воду, сахар и лимонный сок, доведите до лёгкой густоты. В кастрюле разогрейте масло и выдавливайте из мешка короткие полоски теста прямо в кипящее масло. Обжаривайте до золотистой корочки, а затем опустите готовые тулумбы в сироп.

Когда десерт пропитается, он станет мягким, блестящим и ароматным — таким, каким его подавали великому падишаху.

Вкус, проверенный веками

Говорят, Сулейман любил тулумбу за её простоту и щедрость. Один кусочек — и будто переносишься во дворец Топкапы, где сквозь шелест парчи и аромат ладана доносится звон серебряных ложек по фарфору.

А если вы считаете себя «Великолепного века», то у нас есть для вас тест. Угадайте, что в сериале правда, а что миф.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
