Так сладко, что даже султан терял голову: любимое лакомство Сулеймана из «Великолепного века» готовится за 15 минут

В сериале «Великолепный век» султан Сулейман представлен как властный правитель, поэт и страстный мужчина, но у него была ещё одна слабость — сладости.
Историки утверждают, что на его столе постоянно появлялся один особенный десерт — тулумба. Простая в приготовлении, но роскошная на вкус, она считалась символом восточного гостеприимства и изысканного удовольствия.
Десерт, достойный гарема
Тулумба — любимое лакомство султана Сулеймана. Золотистые палочки из заварного теста, обжаренные во фритюре и щедро залитые лимонным сиропом, появлялись на его столе при каждом пиршестве.
Сулейман заказывал тулумбу даже во время военных походов, а придворные повара довели рецепт до совершенства. Хрустящая корочка, нежная середина, аромат масла и цитруса — вкус, который покорял сердца не хуже, чем взгляды Хюррем.
Ингредиенты
Для теста:
- вода — 200 мл
- сливочное масло — 50 г
- мука — 200 г
- яйца — 2 шт.
- растительное масло — 100 мл (для жарки)
Для сиропа:
- вода — 100 мл
- сахар — 100 г
- сок ½ лимона
Как готовили во дворце
В сотейнике доведите до кипения воду со сливочным маслом, затем постепенно добавьте муку и перемешивайте, пока тесто не станет плотным. Остудите, вбейте яйца, снова замесите и переложите в кондитерский мешок.
Сварите сироп: соедините воду, сахар и лимонный сок, доведите до лёгкой густоты. В кастрюле разогрейте масло и выдавливайте из мешка короткие полоски теста прямо в кипящее масло. Обжаривайте до золотистой корочки, а затем опустите готовые тулумбы в сироп.
Когда десерт пропитается, он станет мягким, блестящим и ароматным — таким, каким его подавали великому падишаху.
Вкус, проверенный веками
Говорят, Сулейман любил тулумбу за её простоту и щедрость. Один кусочек — и будто переносишься во дворец Топкапы, где сквозь шелест парчи и аромат ладана доносится звон серебряных ложек по фарфору.
