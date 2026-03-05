Меню
Так над зрителями даже Netflix не издевается: так сколько же серий в турецком сериале «Между»

5 марта 2026 13:17
Кадр из сериала «Между»

В нумерации легко запутаться.

В мире турецких сериалов хватает и громких премьер, которые обсуждают задолго до выхода, и таких, что появляются почти незаметно, но со временем обрастают преданными зрителями. Именно так случилось с проектом под названием «Между». Правда, поклонникам пришлось не только вникать в запутанные сюжетные линии, но и разбираться с тем, сколько же на самом деле серий в этом сериале.

Сюжет сериала

Атеш возвращается в родные края с одной‑единственной целью — уничтожить семью, которая когда‑то разрушила его жизнь. Орудием мести становится брак по расчёту: он заставляет Мерджан, дочь своего врага, согласиться на союз сроком в сто восемьдесят семь дней.

Всё осложняется тем, что у девушки уже есть жених по имени Незир, и предложение Атеша ставит её перед мучительным выбором. Поначалу она для него лишь способ мести, но постепенно ненависть и холодный расчёт начинают уступать место чувствам, и это ставит под удар весь тщательно продуманный план.

Кадр из сериала «Между»

Сколько серий в сериале

Премьера «Между» состоялась в первый день зимы, и с тех пор зрители пытаются понять логику, по которой выходят новые эпизоды. Формат у проекта вышел запутанный: по понедельникам показывают сразу две серии, по пятницам — три. На начало марта добрались до 76‑й и 77‑й.

Изначально предполагалось, что сериал будет выходить в будни, с понедельника по пятницу, по одному эпизоду в день. Но создатели в итоге передумали и стали выпускать серии блоками, сохранив при этом недельный объём в 5 эпизодов.

На YouTube же формат и вовсе перекроили: там публикуют «склейки» по два часа, так что про традиционную нумерацию можно забыть. Благодаря Netflix и разным способам выпуска сериалов на стриминге зрители, конечно, привыкли к экспериментам, но подобный метод в турдизи запутал даже самых опытных.

Фото: Кадры из сериала «Между»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
