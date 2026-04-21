Так Мордор — это СССР? Или все же Кембридж? Вот что на самом деле показали во «Властелине колец»

До сих пор в интернете популярна легенда, будто Джон Р. Р. Толкин, описывая мрачные земли Мордора, завуалированно пародировал Советский Союз. Сторонники этой гипотезы утверждают, что английский профессор испытывал настолько глубокую неприязнь к коммунистической идеологии, что изобразил целое государство как средоточие абсолютного зла, а его жителей — в виде орков.

Сам автор при жизни категорически отвергал подобные трактовки. Он не уставал повторять, что Мордор никак не связан с реалиями Холодной войны.

Более того, первые наброски «Властелина колец» появились ещё до революции 1917 года, когда самого Советского Союза не существовало даже на политической карте. Получается, что Мордор просто не мог быть насмешкой над страной, которой тогда не было в помине.

Кембридж

В Сети ходит ещё одна любопытная байка, на сей раз академическая. Якобы на одной из лекций в Оксфорде слушатель спросил Толкина, не является ли Мордор образом СССР. Писатель якобы раздражённо бросил в ответ, что писал о Кембридже.

В этой реплике есть смысл: Кембридж расположен на востоке от Оксфорда, точно так же, как владения Саурона по отношению к Средиземью.

Однако ни одного документа, подтверждающего, что Толкин так сказал, не обнаружено. Скорее всего, это типичная подколка, отражающая многовековое соперничество двух главных британских вузов.

Чёрные земли

Исследователи творчества писателя предлагают другое объяснение. Если обратиться к древнеанглийскому языку, то слово Мордор переводится как «чёрная земля». Именно так в самой Британии называли дальние районы Мидлендса — промышленные места, которые Толкин хорошо знал с детства.

Мрачные воспоминания о закопчённых трубах, грязном небе и выжженной индустрией почве могли напрямую сформировать образ владений Саурона.