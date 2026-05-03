Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Так кто все-таки моложе — Леголас или Гимли? Спорим, ответ вас удивит

Так кто все-таки моложе — Леголас или Гимли? Спорим, ответ вас удивит

3 мая 2026 07:00
Кадры из фильма «Властелин колец: Возвращение короля»

Возраст героев говорит о многом.

Дружба эльфа Леголаса и гнома Гимли — один из символов трилогии «Властелин колец». Несмотря на разницу в характерах и вечную вражду их народов, они стали братьями по оружию.

Но знают ли даже преданные фанаты, кто из этих двух воинов является старшим по возрасту? Ответ кроется в глубокой истории их рас.

Леголас

Определить точный возраст Леголаса — задача не из простых. Эльфы бессмертны, а его отец, король Трандуил, родился в незапамятные времена Первой Эпохи. Это значит, что сам Леголас мог увидеть свет тысячи лет назад, ещё во Вторую Эпоху.

Но возможно, он появился на свет значительно позже, уже в начале Третьей Эпохи, что сделало бы его молодым по меркам своего народа.

Некоторые детали из текста указывают на его почтенный возраст. Например, он называет своих спутников детьми, а 500 лет описывает как миг.

С другой стороны, он не бывал в Лориэне и не участвовал в великих войнах прошлого. Это наводит на мысль о его относительной молодости. В итоге разумнее всего предположить, что ему от 2 до 3 тысяч лет, хотя точную цифру не назовёт никто.

Кадр из фильма «Властелин колец: Две крепости»

Гимли

Возраст Гимли указан точно — ему 139 лет. Это много по человеческим меркам, но для гнома он ещё молод. Его народ, созданный Ауле, живёт в среднем 200-300 лет. Так что Гимли находится в самом расцвете сил.

Это интересный контраст с его характером — он часто ворчит и держится старых обычаев, как настоящий мудрец. Но на самом деле среди «старших» членов Братства Кольца, не считая людей и хоббитов, Гимли оказывается самым молодым.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.

Фото: Кадры из фильмов «Властелин колец: Две крепости» (2002), «Властелин колец: Возвращение короля» (2003)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Помните, как Поттер боялся поступить на Слизерин? Вот куда Шляпа определила трех детей Гарри – справедливость восторжествовала Помните, как Поттер боялся поступить на Слизерин? Вот куда Шляпа определила трех детей Гарри – справедливость восторжествовала Читать дальше 3 мая 2026
Для меня «Возвращение короля» пролетает на одном дыхании: 3 фильма, которые идут дольше 3 часов, но при этом не скучные Для меня «Возвращение короля» пролетает на одном дыхании: 3 фильма, которые идут дольше 3 часов, но при этом не скучные Читать дальше 4 мая 2026
Этот эпизод в «Игре престолов» стал одним из самых сложных для Дейнерис: сделала то, что считала невозможным Этот эпизод в «Игре престолов» стал одним из самых сложных для Дейнерис: сделала то, что считала невозможным Читать дальше 4 мая 2026
Почему Белые Ходоки не убили Сэма, хотя видели его? Ответ найден, но не в «Игре престолов» Почему Белые Ходоки не убили Сэма, хотя видели его? Ответ найден, но не в «Игре престолов» Читать дальше 3 мая 2026
Как только видела на экране этих героев «Клона», тут же хотела выключить ТВ: топ самых раздражающих персонажей Как только видела на экране этих героев «Клона», тут же хотела выключить ТВ: топ самых раздражающих персонажей Читать дальше 2 мая 2026
Под эту песню «Любэ» зрители пускали слезу на «Границе. Таежный роман»: вот только в антисоветском хите пел не Расторгуев Под эту песню «Любэ» зрители пускали слезу на «Границе. Таежный роман»: вот только в антисоветском хите пел не Расторгуев Читать дальше 2 мая 2026
Эта серия «Черного зеркала» страшнее любого хоррора: «Лучший эпизод в сериале» Эта серия «Черного зеркала» страшнее любого хоррора: «Лучший эпизод в сериале» Читать дальше 2 мая 2026
Почему Михримах убила Рустема: развод она даже не рассматривала Почему Михримах убила Рустема: развод она даже не рассматривала Читать дальше 2 мая 2026
Фиона не принцесса, а людоед? Мрачная теория из «Шрека», после которой смотреть якобы добрую франшизу уже страшно Фиона не принцесса, а людоед? Мрачная теория из «Шрека», после которой смотреть якобы добрую франшизу уже страшно Читать дальше 1 мая 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше