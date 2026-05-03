Так кто все-таки моложе — Леголас или Гимли? Спорим, ответ вас удивит

Дружба эльфа Леголаса и гнома Гимли — один из символов трилогии «Властелин колец». Несмотря на разницу в характерах и вечную вражду их народов, они стали братьями по оружию.

Но знают ли даже преданные фанаты, кто из этих двух воинов является старшим по возрасту? Ответ кроется в глубокой истории их рас.

Леголас

Определить точный возраст Леголаса — задача не из простых. Эльфы бессмертны, а его отец, король Трандуил, родился в незапамятные времена Первой Эпохи. Это значит, что сам Леголас мог увидеть свет тысячи лет назад, ещё во Вторую Эпоху.

Но возможно, он появился на свет значительно позже, уже в начале Третьей Эпохи, что сделало бы его молодым по меркам своего народа.

Некоторые детали из текста указывают на его почтенный возраст. Например, он называет своих спутников детьми, а 500 лет описывает как миг.

С другой стороны, он не бывал в Лориэне и не участвовал в великих войнах прошлого. Это наводит на мысль о его относительной молодости. В итоге разумнее всего предположить, что ему от 2 до 3 тысяч лет, хотя точную цифру не назовёт никто.

Гимли

Возраст Гимли указан точно — ему 139 лет. Это много по человеческим меркам, но для гнома он ещё молод. Его народ, созданный Ауле, живёт в среднем 200-300 лет. Так что Гимли находится в самом расцвете сил.

Это интересный контраст с его характером — он часто ворчит и держится старых обычаев, как настоящий мудрец. Но на самом деле среди «старших» членов Братства Кольца, не считая людей и хоббитов, Гимли оказывается самым молодым.

