Так делают ресторанные повара: 1 чайная ложка в сметану – и минтай будет вкуснее дорогой форели

Многие хозяйки обходят эту рыбу стороной — и очень зря. Рассказываем, как приготовить минтай так, чтобы домашние попросили добавки.

Признайтесь честно: вы тоже считаете минтай скучной рыбой? Многие уверены, что он проигрывает по вкусу и пользе другим сортам, и потому обходят его стороной. Но на самом деле всё дело не в рыбе, а в том, как мы её готовим. Один удачный рецепт способен перевернуть ваше представление об этом доступном продукте. И поверьте — после этого блюда вы будете покупать минтай снова и снова.

Готовим рыбу правильно

Для начала берём примерно 1,2 килограмма минтая. Разделываем на порционные куски, убираем плавники и всё лишнее. Солим, добавляем перец и выкладываем кусочки в форму для запекания. Важный момент: укладывайте рыбу плотно друг к другу — так она получится сочнее.

Соус, который всё меняет

Пока рыба ждёт своего часа, займёмся главным секретом — соусом. Мелко режем лук и обжариваем его на сковороде до приятного золотистого оттенка. В отдельной миске смешиваем 200 миллилитров сметаны, чайную ложку горчицы и один яичный желток. Соединяем получившуюся смесь с обжаренным луком, добавляем соль и любимые приправы.

Теперь самое приятное: заливаем минтай этим ароматным соусом. Уже на этом этапе запах на кухне будет такой, что домашние начнут заглядывать к вам с вопросом: «А что на ужин?».

Хрустящая корочка — это просто

Чтобы блюдо выглядело аппетитно и радовало текстурой, сделаем хлебную крошку. Измельчаем в блендере примерно 60 граммов хлеба до состояния крошки и равномерно посыпаем рыбу сверху. Именно эта простая деталь подарит ту самую хрустящую корочку, ради которой все будут спорить за последний кусочек.

Финальный штрих

Отправляем форму в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов. Запекаем 25 минут — и можно звать семью к столу. В результате вы получите невероятно нежное, сочное блюдо, которое развеет все мифы о минтае. Рыба буквально тает во рту, а соус делает вкус благородным и насыщенным.

Попробуйте этот рецепт хотя бы раз — и вы удивитесь, насколько вкусной может быть самая обычная рыба. Приятного аппетита!