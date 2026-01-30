Свежий российский мульт переплюнул «Машу и Медведя» с «Объяснялкиными»: взрослые включают детям – в итоге смотрят всей семьей

В одной из главных ролей – легенда отечественного кино.

В 2025 году в России скромно вышла анимационная новинка, которая внезапно обошла по зрительской любви даже гигантов индустрии. А ведь эту историю, но в другом виде, зрители уже видели в «Маме для мамонтенка».

Мультсериал «Герои Арктики» от студии «Воронеж» на Кинопоиске держит рейтинг 8.5 – выше, чем у хитовых «Объяснялкиных» (8.1), а «Маша и Медведь» с их 7.3 тем более позади. Секрет мульта в том, что понравиться он может, кажется, любому – независимо от возраста.

«Дочки ходили классом в кинотеатр и им так понравилось. На днях мы посмотрели его всей семьей – было интересно всем», – пишут в отзывах.

История звучит как захватывающий приключенческий блокбастер: на острове Врангеля ученые находят живого мамонтенка в древнем льду, но уникальное существо похищают алчные бизнесмены

На помощь приходят обычные школьники из русского Благовещенска и китайского Хэйхэ. Вместе они отправляются в эпическое путешествие через всю Россию – от Сибири до Арктики, спасая малыша с помощью ученых, коренных народов Севера и экипажа атомного ледокола.

Получилась масштабная семейная сага с красивой графикой, актуальной темой экологии, международной дружбы и сохранения наследия. Создатели нашли формулу, где есть место и юмору для детей, и настоящему драйву для взрослых.

Особый колорит добавляет Сергей Безруков, чей образ и голос «ожили» в роли капитана ледокола «Игорь Курчатов» – впервые в российском мультфильме.