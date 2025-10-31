«Султан Сулейман вызывает!» Тест для тех, кто уверен, что знает «Великолепный век» без подсказок

Сериалу «Великолепный век» уже более 13 лет, и за это время интерес к нему нисколько не угас. Напротив, миллионы зрителей по всему миру продолжают пересматривать историю Хюррем и Сулеймана, каждый раз замечая новые детали.

История славянской рабыни, ставшей самой влиятельной женщиной Османской империи, давно превратилась в современную легенду — а её путь, полный взлётов, потерь и побед, до сих пор вызывает жаркие споры у поклонников и историков.

Роскошные павильоны, сложные дворцовые интриги, великолепные костюмы и блестящая игра актёров сделали «Великолепный век» одним из самых узнаваемых турецких проектов. Для миллионов зрителей Вахиде Перчин и Мерьем Узерли навсегда срослись с образом Хюррем, а Халит Эргенч — с величием Сулеймана.

Но даже если вы пересматривали сагу не один раз, некоторые моменты легко упустить. Именно поэтому мы подготовили тест, который проверит, насколько внимательно вы следили за событиями дворца Топкапы. Справится только истинный знаток!

