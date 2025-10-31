Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Султан Сулейман вызывает!» Тест для тех, кто уверен, что знает «Великолепный век» без подсказок

«Султан Сулейман вызывает!» Тест для тех, кто уверен, что знает «Великолепный век» без подсказок

31 октября 2025 09:25
Кадр из сериала «Великолепный век»

Проверьте, насколько глубоко вы помните культовую турецкую сагу спустя годы после её выхода.

Сериалу «Великолепный век» уже более 13 лет, и за это время интерес к нему нисколько не угас. Напротив, миллионы зрителей по всему миру продолжают пересматривать историю Хюррем и Сулеймана, каждый раз замечая новые детали.

История славянской рабыни, ставшей самой влиятельной женщиной Османской империи, давно превратилась в современную легенду — а её путь, полный взлётов, потерь и побед, до сих пор вызывает жаркие споры у поклонников и историков.

Роскошные павильоны, сложные дворцовые интриги, великолепные костюмы и блестящая игра актёров сделали «Великолепный век» одним из самых узнаваемых турецких проектов. Для миллионов зрителей Вахиде Перчин и Мерьем Узерли навсегда срослись с образом Хюррем, а Халит Эргенч — с величием Сулеймана.

Но даже если вы пересматривали сагу не один раз, некоторые моменты легко упустить. Именно поэтому мы подготовили тест, который проверит, насколько внимательно вы следили за событиями дворца Топкапы. Справится только истинный знаток!

Вам также будет интересно: Хотите что-то по-настоящему сильное из Турции? 3 веские причины увидеть сериал «Камень желаний»

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век» (2011)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Сладость или гадость? Эти 6 фактов о культовых хоррорах угадают лишь настоящие фанаты Хеллоуина (тест) Сладость или гадость? Эти 6 фактов о культовых хоррорах угадают лишь настоящие фанаты Хеллоуина (тест) Читать дальше 31 октября 2025
Зрители «Великолепного века» окончательно запутались: так кто же самая младшая из сестер Сулеймана — ведет себя как старшая Зрители «Великолепного века» окончательно запутались: так кто же самая младшая из сестер Сулеймана — ведет себя как старшая Читать дальше 30 октября 2025
«Ази-зун-гарун-гэ»: если вы узнаете эту песню — вы точно пройдете наш тест на зарубежные сериалы в СССР «Ази-зун-гарун-гэ»: если вы узнаете эту песню — вы точно пройдете наш тест на зарубежные сериалы в СССР Читать дальше 30 октября 2025
Это было хуже, чем тюрьма: куда на два года отвезли Хюррем после похищения Это было хуже, чем тюрьма: куда на два года отвезли Хюррем после похищения Читать дальше 29 октября 2025
На этих хитах выросли поколения: угадайте культовый советский фильм только по кадру с ребенком (тест) На этих хитах выросли поколения: угадайте культовый советский фильм только по кадру с ребенком (тест) Читать дальше 29 октября 2025
Хальвет в «Великолепном веке» показывали неправильно: ничего пикантного в данном процессе не было Хальвет в «Великолепном веке» показывали неправильно: ничего пикантного в данном процессе не было Читать дальше 28 октября 2025
Уровень тестостерона в этом тесте зашкаливает: сможете угадать советского актера в военной форме? Уровень тестостерона в этом тесте зашкаливает: сможете угадать советского актера в военной форме? Читать дальше 28 октября 2025
Напугал 9 млн человек и это только в год выхода: как «самый страшный советский фильм» предсказал чудовищную трагедию Напугал 9 млн человек и это только в год выхода: как «самый страшный советский фильм» предсказал чудовищную трагедию Читать дальше 1 ноября 2025
Где снимали сериал «Бар "Один звонок"»: москвичи зря искали заведение с красавцем за стойкой Где снимали сериал «Бар "Один звонок"»: москвичи зря искали заведение с красавцем за стойкой Читать дальше 1 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше