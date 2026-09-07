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Сулейман трижды давал Валиде клятву и всё-таки нарушил её: как султан стал подобием того, кого боялся всю жизнь

Проверено редакцией
«Великолепный век»

«Великолепный век» показал, как любовь к матери не спасла падишаха от собственного отражения в отце.

История султана Сулеймана в сериале «Великолепный век» — не только о власти, славе и любви к Хюррем, но и о клятве, которую он дал, чтобы не повторить судьбу своего отца.

Падишах любил свою мать, доверял ей, благодарил за мудрость. Но ближе к финалу её взгляд уже не согревал, а судил. Потому что он всё же стал тем, кем больше всего не хотел быть.

«Великолепный век» и три обещания султана

Хафса-султан, став Валиде, была не просто матерью — она стала первым титулованным авторитетом при дворе. Именно ей Сулейман пообещал: никогда не проливать кровь близких, не быть деспотом, не повторять путь Селима Грозного.

Первые годы он держался — подданные называли его Кануни, законник, и верили в его справедливость. Но чем дольше длилось правление, тем больше в нём просыпался Явуз.

«Великолепный век»

К финалу жизни Сулейман больше не смотрит матери в глаза

Он нарушил всё, в чём клялся. Казнил двух сыновей, мужей сестёр, отправил на смерть тех, кого считал частью семьи. И каждый раз смотрел в глаза Валиде, которая однажды сказала: «Ты дал слово, но выбрал трон».

К старости султан превратился в копию отца — резкого, отчуждённого, не знающего пощады.

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Фото: Кадр из сериала  «Великолепный век»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
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