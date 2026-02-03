Почему Софи отвергла Бенедикта? Этого момента не поняли 99% зрителей, которые смотрели «Бриджертонов» от Netflix

Первая часть 4 сезона «Бриджертонов» вышла на Netflix и многие не поняли, что именно произошло в финале. Сцена выглядела как шаг к сближению, но обернулась холодным душем для героини.

Звезда сериала Ерин Ха прямо объяснила смысл этой концовки. Все встало на свои места.

В четвертой серии Бенедикт предлагает Софи стать его любовницей. Для него — удобный выход. Для нее — удар по самоуважению. Софи выросла с ощущением стыда за свое происхождение и не готова снова оказаться в чужой тени. Ерин Ха говорит так:

«Она очень обиделась. Это слово [любовница] напоминает ей про глубокую травму. Также оно отсылает к ее происхождению. Заставляет Софи стыдиться своего прошлого – за то, как ей трудно было жить прежде. Она не просто горничная, но еще и незаконнорожденная. В момент ее стены исчезли. Думаю, она забыла о своем месте. Бенедикт как бы вывел ее из пузыря, в котором она жила».

Бенедикта считают самым добрым Бриджертоном. Потому его поступок и вызвал споры. Но Люк Томпсон напоминает — герой мыслит так, как принято в его мире, пишет Soyuz..

«Я действительно думаю, что он делает это предложение из лучших побуждений. Мне кажется, как часто с ним это бывает, он просто не осознает, как все это могло выглядеть. Для него это все выглядело так: "Ну, это же нормальное решение, да? Мы сможем это провернуть"».

Вторая часть сезона выйдет 26 февраля. Уже подтверждены 5 и 6 сезоны, а в планах — все книги Джулии Куин. История Софи и Бенедикта только разворачивается. Иногда чувства приходят позже понимания. А вдруг это как раз такой случай?