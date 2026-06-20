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Стройная высокая лань против грузной замарашки: как выглядели Махидевран и Хюррем в реальности

20 июня 2026 06:00 Проверено редакцией
Хюррем, Махидевран

Почему султан выбрал не ту, кто была красивее?

В сериале «Великолепный век» Махидевран уступает Хюррем по харизме, влиянию и экранному времени.

Однако исторические описания говорят о том, что мать Мустафы была ослепительной красавицей — утончённой, высокой и статной. Тогда как облик её соперницы, напротив, вызывал недоумение у современников. И в гареме, по словам очевидцев, многие не понимали, как султан мог оставить такую женщину ради славянки с невнятной внешностью.

Как выглядела Махидевран на самом деле

Послы Османской империи, побывавшие при дворе султана, не раз оставляли записи о женах повелителя. Венецианец Ляфор описывал Махидевран как самую высокую и грациозную среди всех женщин гарема.

Стройная фигура, тонкие запястья, огромные чёрные глаза, четкие скулы и алые губы — она была настоящим эталоном. Слуги и евнухи, видевшие её каждый день, называли Махидевран самой красивой женщиной империи.

К тому же наложница слыла в империи меценаткой: помогала вдовам, содержала больницы, строила мечети. Народ её искренне любил.

«Великолепный век»

Хюррем без прикрас

По донесениям венецианского посла Пьетро Брагадина, Хюррем была светлокожей, с тонкими губами, впалыми глазами и почти незаметными бровями. Ростом невелика, лицо — с расплывчатыми чертами, нос крупный.

В реальности она выглядела намного скромнее, чем в гламурной версии сериала. Образ яркой соблазнительницы с развевающимися рыжими локонами — художественный вымысел. В гареме её могли считать интересной, но не красавицей.

Кроме того, по воспоминаниям посла, Хюррем отличалась большим аппетитом и небрежностью в еде. Он писал, что она нередко оставляла пятна на одежде и остатки пищи на лице, что придавало ей неопрятный вид.

Однако, несмотря на эти внешние особенности, Сулейман оставался очарованным своей супругой. Историки полагают, что секрет её успеха заключался в лёгкости, чувстве юмора и уме, что, возможно, и стало тем, что пленило великого султана.

Кто ближе к оригиналу?

Интересно, что актриса Нур Феттахоглу, исполнившая роль Махидевран, действительно напоминала исторический оригинал: высокая, с тонкими чертами лица и благородной внешностью.

А вот Мерьем Узерли, сыгравшая Хюррем, была гораздо эффектнее настоящей Роксоланы.

Также прочитайте: Турецкие сериалы, после которых невозможно собраться: концовки бьют по эмоциям сильнее, чем любовные сцены.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
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