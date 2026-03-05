Страшнее «Метода»: увидела анонс этого детективного триллера — теперь очень жду только его

Сейчас очень много различных детективных сериалов. Однако не все они держат в напряжении. Если же хочется испытать себя, то стоит дождаться нового сериала «Отпечатки».

Главную роль в проекте играет талантливая Оксана Акиньшина, а компанию ей составляет «Вампир средней полосы» Дмитрий Чеботарев. Такое тандем сам по себе обещает хорошую актерскую игру. Теперь о сюжете.

События происходят в небольшом городке Заречный. Местные жители находятся в шоке от серии жестоких убийств.

Акиньшина играет следователя Яну, которая возвращается в родные края, чтобы разгадать загадку преступлений и столкнуться с собственными демонами. Ее радикальные методы и личные интересы ставят расследование под угрозу. К делу присоединяется капитан полиции Денис.

Чем ближе они приближаются к раскрытию личности убийцы, тем больше препятствий возникает на их пути. Кто-то готов пойти на крайние меры, чтобы ужасная правда осталась в тени прошлого.

Судя по анонсу, проект будет перекликаться с известными «Методом» и «Фишером». С «Методом» новые проект «Отпечатки» объединяет сюжет. Оба сериала сфокусированы на расследование сложных, серийных преступлениях и работе следователя-социопата с собственными непростыми методами работы. А с «Фишером» объединяет сходство в расследовании запутанных убийств и высоком напряжении.

Так что ждем. Может удастся новому проекту составить достойную конкуренцию.