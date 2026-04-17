Русский English
Стоянов больше не добрый дедушка: ради «Учителя фехтования» артист взял в руки оружие

17 апреля 2026 12:19
Кадр из фильма «Учитель фехтования»

Оказывается, у звезды спортивное прошлое.

За последние несколько лет карьера Юрия Стоянова переживает настоящий взлёт. Отправной точкой стал нашумевший сериал «Вампиры средней полосы». После роли деда Славы предложения посыпались на актёра одно за другим — в основном на роли разнообразных дедушек.

Однако в новом проекте «Учитель фехтования» Стоянов откажется от амплуа неловкого и забавного старика. Ему предстоит воплотить образ жёсткого и бескомпромиссного тренера, и для этого артисту придётся обратиться к воспоминаниям из собственного детства.

Сюжет

В основе — противостояние двух соперниц. Одна из них — талантливая и несгибаемая саблистка. Другая — её заклятая оппонентка, уже успевшая завоевать олимпийское золото. Обучать их берётся некогда прославленный, а ныне почти забытый тренер.

Под его жёстким и малопредсказуемым руководством героиням предстоит биться за чемпионский титул.

Детали производства

Главные женские образы воплотили на экране Юлия Пересильд и Софья Каштанова. А роль наставника доверили Юрию Стоянову.

Артист признаётся, что название ленты особенно ценно для него с детства: он давно питает слабость к одноимённому роману Александра Дюма. К тому же в юности Стоянов сам серьёзно занимался фехтованием.

«Всё, что касается таких сцен, я буду делать без каскадёра — здесь мне очень пригодится моё спортивное прошлое. Я невероятно рад возможности снова почувствовать себя молодым и взять в руки саблю», — поделился актёр.

Премьера картины запланирована в кинотеатрах на осень этого года.

Фото: Кадры из фильма «Учитель фехтования» (2026)
Светлана Левкина
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
