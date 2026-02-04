«Ставлю 10 из 10 и смело рекомендую»: за один присест посмотрела новый сериал Netflix «Его и её» — финал разорвал в клочья

Если не знаете, что включить, то выбирайте этот сериал. Точно не пожалеете.

Включила на выходных новый сериал «Его и её» из любопытства и в итоге зависла на несколько часов подряд. Сидела с открытым ртом и все ждала, когда станет скучно, но этого так и не случилось.

Хотя честно скажу, начало выглядит довольно обычным. Кажется, что перед тобой еще один детектив про бывших супругов с обидами и подколами. Я уже была готова переключить, но решила досмотреть первую серию.

По сюжету он работает детективом, она журналистка. Они в разводе и явно не питают друг к другу теплых чувств. И вдруг в их жизни появляется убийство, где улики начинают указывать на обоих.

Вместо того чтобы объединиться, они начинают расследовать дело наперегонки. Каждый думает о своей выгоде и своей невиновности. В их разговорах столько колкости и скрытого раздражения, что наблюдать за этим даже интереснее, чем за самим делом.

Постепенно сериал затягивает. Не из-за громкой драмы, а из-за интриги. Каждая серия подкидывает новую деталь, и хочется узнать, кто врет, убивает и кто на самом деле дергает за ниточки. Не удивительно, что у проекта рейтинг 7,4 на Кинопоиске, а на Netflix его уже посмотрели миллионы зрителей и он держится в топе.

Но главное это финал. Вот тут меня реально прижало к полу. Концовка переворачивает все, что ты думал о героях. После нее начинаешь вспоминать первые серии и понимать, что многое было не просто так. И да. Вы тоже будете в шоке.

Я редко раздаю максимальные оценки, но здесь спокойно ставлю 10 из 10 и смело рекомендую. Если хочется детектив, который разгоняется не сразу, зато бьет точно в конце, «Его и её» точно стоит вечера. После финала еще долго сидишь и перевариваешь увиденное.