Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Ставлю 10 из 10 и смело рекомендую»: за один присест посмотрела новый сериал Netflix «Его и её» — финал разорвал в клочья

«Ставлю 10 из 10 и смело рекомендую»: за один присест посмотрела новый сериал Netflix «Его и её» — финал разорвал в клочья

4 февраля 2026 08:27
Кадр из сериала «Его и ее»

Если не знаете, что включить, то выбирайте этот сериал. Точно не пожалеете.

Включила на выходных новый сериал «Его и её» из любопытства и в итоге зависла на несколько часов подряд. Сидела с открытым ртом и все ждала, когда станет скучно, но этого так и не случилось.

Хотя честно скажу, начало выглядит довольно обычным. Кажется, что перед тобой еще один детектив про бывших супругов с обидами и подколами. Я уже была готова переключить, но решила досмотреть первую серию.

По сюжету он работает детективом, она журналистка. Они в разводе и явно не питают друг к другу теплых чувств. И вдруг в их жизни появляется убийство, где улики начинают указывать на обоих.

Вместо того чтобы объединиться, они начинают расследовать дело наперегонки. Каждый думает о своей выгоде и своей невиновности. В их разговорах столько колкости и скрытого раздражения, что наблюдать за этим даже интереснее, чем за самим делом.

Постепенно сериал затягивает. Не из-за громкой драмы, а из-за интриги. Каждая серия подкидывает новую деталь, и хочется узнать, кто врет, убивает и кто на самом деле дергает за ниточки. Не удивительно, что у проекта рейтинг 7,4 на Кинопоиске, а на Netflix его уже посмотрели миллионы зрителей и он держится в топе.

Но главное это финал. Вот тут меня реально прижало к полу. Концовка переворачивает все, что ты думал о героях. После нее начинаешь вспоминать первые серии и понимать, что многое было не просто так. И да. Вы тоже будете в шоке.

Я редко раздаю максимальные оценки, но здесь спокойно ставлю 10 из 10 и смело рекомендую. Если хочется детектив, который разгоняется не сразу, зато бьет точно в конце, «Его и её» точно стоит вечера. После финала еще долго сидишь и перевариваешь увиденное.

Фото: Кадр из сериала «Его и ее»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Netflix экранизировал уже 13-й детектив Харлана Кобена: получилось 8 динамичных серий с рейтингом выше 7 Netflix экранизировал уже 13-й детектив Харлана Кобена: получилось 8 динамичных серий с рейтингом выше 7 Читать дальше 5 февраля 2026
Крутая новинка от Netflix: в новом датском детективе 6 серий по 47 минут — вышел целиком в хорошем качестве Крутая новинка от Netflix: в новом датском детективе 6 серий по 47 минут — вышел целиком в хорошем качестве Читать дальше 4 февраля 2026
Забудете про «Первый отдел» и «Невского»: 3 детективных сериала 2025 года, которые затмевают другие Забудете про «Первый отдел» и «Невского»: 3 детективных сериала 2025 года, которые затмевают другие Читать дальше 5 февраля 2026
«Безруков – как Тихонов в роли Штирлица»: об этом детективе «России 1» зря не трубят на каждом углу – тут целых 3 звезды «Бригады» «Безруков – как Тихонов в роли Штирлица»: об этом детективе «России 1» зря не трубят на каждом углу – тут целых 3 звезды «Бригады» Читать дальше 5 февраля 2026
Рейтинг 8,4 и Антон Васильев, который играет мерзавца: зрители выбрали лучший фильм 2025 на PREMIER Рейтинг 8,4 и Антон Васильев, который играет мерзавца: зрители выбрали лучший фильм 2025 на PREMIER Читать дальше 5 февраля 2026
199/200 на RT и 100 матов в минуту: драма о парне с синдромом Туретта разбила сердце мне и почти всему миру – в России шедевр проморгали 199/200 на RT и 100 матов в минуту: драма о парне с синдромом Туретта разбила сердце мне и почти всему миру – в России шедевр проморгали Читать дальше 4 февраля 2026
«То ли Воланд, то ли Коровьев»: новый российский детектив я пересмотрел дважды подряд — о финале думаю вторые сутки «То ли Воланд, то ли Коровьев»: новый российский детектив я пересмотрел дважды подряд — о финале думаю вторые сутки Читать дальше 4 февраля 2026
Включил фоном, теперь не могу оторваться: своя «Горничная» в России вышла целых 9 лет назад – без обнаженки, но ничем не хуже Включил фоном, теперь не могу оторваться: своя «Горничная» в России вышла целых 9 лет назад – без обнаженки, но ничем не хуже Читать дальше 4 февраля 2026
Вампирша Ира, космос и Лепс: японцы умудрились сделать аниме про СССР круче россиян – но и здесь не обошлось без «клюквы» Вампирша Ира, космос и Лепс: японцы умудрились сделать аниме про СССР круче россиян – но и здесь не обошлось без «клюквы» Читать дальше 4 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше