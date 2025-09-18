Меню
Киноафиша Статьи Стальной красавец с дверями-крыльями: что за машина снималась в «Назад в будущее» и где она теперь

18 сентября 2025 09:25
Кадр из фильма «Назад в будущее»

Редкая модель, которая стала символом целой эпохи.

Фильм «Назад в будущее» стал символом целой эпохи. Каждый парень мечтал оказаться за рулём той самой фантастической тачки — стремительной, сияющей, будто способной унести куда угодно.

Тогда это было круто, а сегодня — легенда, судьба которой оказалась не менее увлекательной, чем сама история Марти Макфлая.

Машина мечты и её крушение

Культовый образ создал DeLorean DMC-12 — автомобиль, выбранный режиссёрами для роли машины времени. В первой части один экземпляр пришлось разбить ради эффектной сцены. Он не подлежал восстановлению, и лишь обломки корпуса разошлись по коллекционерам.

Экспонат для поклонников

Другой DeLorean сохранился лучше и теперь занимает почётное место в Petersen Automotive Museum в Лос-Анджелесе. Там авто предстает именно таким, каким его запомнили зрители: с кабелями, потёртым металлом и реактором Mr. Fusion.

Кадр из фильма «Назад в будущее»

На складе у студии

Несколько машин остались у Universal. Долгие годы они пылились без реставрации, пока под давлением фанатов одна модель не была восстановлена. Сегодня её возят по выставкам, превращая в главный аттракцион.

Семь жизней легенды

Всего для трилогии использовали около семи автомобилей: рабочие для езды и облегчённые макеты для трюков. Инженеры усиливали подвеску, а культовые «88 миль в час» были выбраны так, чтобы скорость выглядела внушительно в кадре.

Сегодня каждый DeLorean хранит часть мифа «Назад в будущее». Они разошлись по музеям, студиям и коллекциям, но все вместе напоминают: мечта о путешествиях во времени началась с киноэкрана.

Фото: Кадр из фильма «Назад в будущее»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
