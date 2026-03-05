Меню
Сталкера ловили и опять не поймали: эту линию в 5 сезоне «Первого отдела» не поняли даже преданные фанаты

5 марта 2026 17:38
Кадр из сериала «Первый отдел»

У зрителей осталось чувство разочарования.

Финал пятого сезона «Первого отдела» должен был стать кульминацией — напряжённой, жёсткой, с долгожданной развязкой. Но вместо этого зрители получили ощущение, будто историю просто отпустили на самотёк. И больше всего вопросов вызвала линия Сталкера, которую многие называют откровенно «слитой».

Первый отдел и потерянное напряжение

«Первый отдел» всегда держался на динамике расследований и ощущении постоянной угрозы. В этом сезоне зрителей долго подводили к противостоянию со Сталкером — таинственным преступником, которого оперативники снова и снова упускали. Интрига копилась, ставки росли.

Но в финале всё будто обнулилось. Вместо мощной развязки — странный эпизод с телефонным звонком герою на личный номер. Для многих это стало символом сценарной небрежности. Обсуждения в соцсетях до сих пор не утихают: зрители недоумевают, как столь опасный антагонист мог остаться практически безнаказанным.

Быт вместо расследования

Отдельная боль — смещение акцента с криминальной линии на бытовые детали. История с Верой и выбором автомобиля неожиданно заняла больше экранного времени, чем само расследование.

Фанаты ждали напряжения, а получили семейные сцены, которые, по их мнению, разрушили темп сезона. В комментариях всё чаще звучит мысль, что сериал начал напоминать смесь мыльной оперы и рекламной паузы.

Шестой сезон под вопросом

Да, знакомые персонажи по-прежнему стараются держать уровень, и именно к ним у зрителей меньше всего претензий. Но терпение аудитории заметно истончилось. Всё громче звучат призывы пересмотреть курс проекта или вовсе поставить точку.

Линия Сталкера могла стать сильнейшей драматической дугой сериала. Вместо этого она оставила ощущение недосказанности. И теперь главный вопрос — сможет ли шестой сезон вернуть доверие тех, кто ещё недавно называл «Первый отдел» одним из лучших детективов на телевидении.

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
