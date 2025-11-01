Стала звездой еще в ранней молодости: сколько лет было Милле Йовович в «Пятом элементе»?

Мировая премьера «Пятого элемента» состоялась 28 лет назад в рамках Каннского фестиваля. Фантастическая картина мгновенно завоевала признание и надолго задала новые стандарты для жанра. Именно эта роль сделала Миллу Йовович настоящей кинозвездой.

Однако ее появление в проекте висело на волоске. Кастинг оказался чрезвычайно сложным — создатели просмотрели сотни видеопроб разных актрис.

Хотя Йовович уже снималась в нашумевшем «Возвращении в Голубую лагуну», в то время ее воспринимали преимущественно как успешную модель, а не профессиональную артистку.

На первую встречу с Люком Бессоном Милла Йовович пришла с безупречным ярким макияжем и укладкой. Однако такой образ вызвал у режиссера сомнения, и он отказал актрисе.

Основной претенденткой на роль Лилу тогда считалась Элизабет Беркли. Но продюсеры отвергли ее кандидатуру из-за скандальной славы после выхода фильма «Шоугерлз».

Судьбоносной стала случайная встреча спустя месяцы. Бессон увидел Йовович в бассейне отеля без яркого грима и сложной прически, в футболке и простых джинсах, с волосами, завязанными в хвост. Именно этот естественный образ помог разглядеть в ней ту самую загадочную Лилу.

На момент съемок Йовович был всего 21 год. Картина не только сделала ее звездой, но и изменила личную жизнь. Во время работы между актрисой и режиссером вспыхнул роман, который привел к браку, продлившемуся два года.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Зорг из «Пятого элемента» не был обычным злодеем.