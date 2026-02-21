Стал известен график выхода 4 сезона «Непобедимого»: подарок для фанатов случится уже 18 марта

Стриминговый сервис Amazon Prime Video порадовал поклонников «Непобедимого», опубликовав свежий постер четвертого сезона. На плакате заодно обнаружился и график релиза эпизодов, из которого стало ясно: в день премьеры зрителей ждет щедрый сюрприз.

Даты выхода

Создатели «Непобедимого» поделились расписанием четвертого сезона через свежий постер в соцсетях. Премьера назначена на 18 марта, и в эту дату поклонников ждет настоящий подарок — целых три эпизода сразу.

Дальше, с 25 марта, серии будут выходить по одним и тем же дням с периодичностью раз в неделю. Завершится сезон на восьмом эпизоде 22 апреля.

Сюжет 4 сезона

В финале предыдущих серий Марк Грейсон едва не распрощался с жизнью в схватке с жестоким посланником вилтрумитов Конквестом. Неуязвимый выстоял, но цена победы оказалась высокой.

В четвертом сезоне герою предстоит столкнуться с угрозой куда масштабнее — правителем планеты Вильтрум по имени Трагг. В этот непростой момент на Землю возвращается отец Марка Омни-Мен, он же Нолан Грейсон, чтобы предложить сыну объединить силы против общего врага.

Напомним, что мультсериал основан на комиксах Роберта Киркмана и выходит с 2021 года. Сам автор рассчитывает, что проект проживет как минимум восемь сезонов.