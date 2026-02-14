Сравнивают с «Чернобылем» и «Левиафаном»: у Netflix есть крутой 5-серийный триллер по реальной трагедии в море

Если еще не видели, то это ваш шанс отлично провести вечер.

Когда хочется чего-то необычного и затягивающего, есть отличный вариант. «Гавелий» — тот самый сериал на вечер, который включают «на одну серию», а досматривают в тишине и с тяжелыми мыслями.

Польский мини-проект Netflix из 5 эпизодов основан на реальной катастрофе 1993 года, когда в Балтийском море во время шторма затонул паром «Ян Гавелий». Погибли 56 человек, выжили лишь 9. Для Польши это крупнейшая морская трагедия мирного времени, и сериал не пытается смягчать углы.

История без героизации

Режиссер Ян Холоубек и сценарист Каспер Байон, ранее работавшие над «Высокой водой», собирают картину из судеб выживших, родственников и участников разбирательств.

Здесь нет звезд и эффектных аттракционов. Акцент на людях, растерянности и на том, как система защищает себя быстрее, чем ищет правду. В центре — версия о перегрузе и сомнительном грузе на борту, а также спорные решения следствия, которое фактически возложило вину на погибшего капитана.

Холод, шторм и равнодушие

Сериал выдержан в духе северного нуара: серые порты, сырой ветер, уставшие лица. Многие зрители сравнивают настроение с «Чернобылем» и даже с «Левиафаном». Пугает не только сама катастрофа, но и будничное безразличие чиновников. «Гавелий» — это не экшен и не классический детектив, а спокойная и мрачная реконструкция, где новые детали открываются до финала.

Если вечером хочется не фона, а сильной истории о цене ошибок и молчания, этот мини-сериал — точное попадание.