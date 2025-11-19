Меню
Спустя 20 лет фанаты нашли странную деталь в «Братстве Кольца»: микро-порез Боромира может перевернуть всю историю саги

19 ноября 2025 07:58
Кадр из фильма «Властелин Колец»

Так вот почему он поддался влиянию прелести раньше остальных.

В «Братстве Кольца» есть момент, который всегда цеплял зрителей своей странностью: почему именно Боромир так быстро подпал под влияние Единого Кольца, тогда как остальные члены отряда держались спокойно?

Фанаты предложили объяснение, которое делает этот эпизод куда мрачнее, чем кажется на первый взгляд.

Как всё началось у обломков Нарсиля

В Ривенделле Боромир первым тянется к осколкам Нарсиля — тому самому мечу, который отсёк палец Саурона. Он проводит пальцем по лезвию, случайно режет кожу и лишь отдёргивает руку. На экране эта сцена выглядит незначительной, но именно она становится основой теории.

Саурон — не человек. Его тело, его кровь, его сущность — это магия майар, тьма, которая не исчезает даже спустя века. И если на лезвии действительно остался хотя бы микроскопический след той крови, то с порезом этот след мог попасть в организм Боромира.

Кадр из фильма «Властелин Колец»

Почему его поведение меняется сразу после

После сцены с Нарсилем Боромир уже не тот. Он становится раздражительным, вспыльчивым, с трудом сдерживает эмоции и всё чаще бросает подозрительные взгляды на Кольцо. На фоне остальных членов Братства его реакция выглядит слишком острой, почти болезненной.

Теория утверждает: враждебность к Арагорну тоже не случайна. До Ривенделла между ними не было ни конфликта, ни какого-то напряжения. Но после пореза Боромир начинает видеть в наследнике Исилдура угрозу, соперника — или того, кто может помешать Кольцу оказаться в его руках.

Трагедия героя, который не успел понять, что с ним сделали

Эта версия не оправдывает поступки Боромира, но делает его историю куда трагичнее. Возможно, он оказался единственным из Братства, кто столкнулся с тьмой ещё до прикосновения к Кольцу. И когда борьба началась, он уже был заражён чужой тенью — и сопротивляться ей попросту не смог.

Так маленький порез, пропущенный многими зрителями, превращается в ключ к пониманию того, почему именно Боромир рухнул первым.

Фото: Кадр из фильма «Властелин Колец»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
