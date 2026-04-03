Список, который реально спасёт вечер: 10 новых сериалов 2026, уже доступных к просмотру

3 апреля 2026 07:58
Кадры из сериалов «Молодой Шерлок», «История любви», «Третий лишний»

От хитов до неожиданных находок.

Сегодня сериальный выбор такой, что можно листать час и ничего не включить. Собрали 10 проектов 2026 года, которые уже вышли — с понятным сюжетом, нормальными рейтингами и без ощущения «зря потраченного вечера».

Сериал

Рейтинг

Описание

1

Молодой Шерлок

КП 7.3 / IMDb 7.6

История юного Холмса в 1870-х. Не классика, а дерзкая версия становления героя с интригами и заговором. Смотрится быстро, но местами спорно.

2

История любви

КП 8.1 / IMDb 7.5

Роман Джона Кеннеди-младшего и Кэролин Бессетт. Не просто мелодрама, а аккуратный портрет эпохи с давлением СМИ и трагичным финалом.

3

Третий лишний (2 сезон)

КП 7.4 / IMDb 7.9

Возвращение того самого медведя. Подростковый хаос, глупый юмор и ностальгия по 90-м — лёгкий вариант на вечер без перегруза.

4

One Piece (2 сезон)

КП 8.0 / IMDb 8.3

Продолжение приключений Луффи. Масштаб вырос, мир расширился, новые герои и арки делают сезон ещё бодрее.

5

Рай (2 сезон)

КП 7.3 / IMDb 7.9

Из камерного триллера сериал превращается в историю выживания. Больше масштаба, больше драмы, но не без провисаний.

6

Ловкий плут (2 сезон)

КП 7.7 / IMDb 8.0

Бывший карманник становится хирургом, но прошлое догоняет. Смесь авантюры, драмы и немного жесткой медицины.

7

Динозавры

КП 8.0 / IMDb 7.6

Документальный проект с эффектом блокбастера. Без лишней «воды», с красивой графикой и понятной подачей.

8

Владимир

КП 6.5 / IMDb 6.1

История женщины на грани. Местами странно, местами цепляет — держится на игре Рэйчел Вайс.

9

Ночной агент (3 сезон)

КП 7.0 / IMDb 7.4

Политический триллер с быстрым темпом. Много экшена, интриг и классическая схема «один против системы».

10

Предместье

КП 6.5 / IMDb 6.4

Чёрная комедия про тихий район с секретами. Лёгкий, ироничный сериал с детективной ноткой.

Это подборка без крайностей: не только хиты, но и проекты, которые просто работают, пишет автор Дзен-канала Все о фильмах и сериалах. Здесь есть и масштабные истории, и лёгкие сериалы на вечер. Можно выбрать под настроение — и не пожалеть о потраченном времени.

Фото: Кадры из сериалов «Молодой Шерлок», «История любви», «Третий лишний»
Екатерина Адамова
