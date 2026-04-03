Список, который реально спасёт вечер: 10 новых сериалов 2026, уже доступных к просмотру

Сегодня сериальный выбор такой, что можно листать час и ничего не включить. Собрали 10 проектов 2026 года, которые уже вышли — с понятным сюжетом, нормальными рейтингами и без ощущения «зря потраченного вечера».

№ Сериал Рейтинг Описание 1 Молодой Шерлок КП 7.3 / IMDb 7.6 История юного Холмса в 1870-х. Не классика, а дерзкая версия становления героя с интригами и заговором. Смотрится быстро, но местами спорно. 2 История любви КП 8.1 / IMDb 7.5 Роман Джона Кеннеди-младшего и Кэролин Бессетт. Не просто мелодрама, а аккуратный портрет эпохи с давлением СМИ и трагичным финалом. 3 Третий лишний (2 сезон) КП 7.4 / IMDb 7.9 Возвращение того самого медведя. Подростковый хаос, глупый юмор и ностальгия по 90-м — лёгкий вариант на вечер без перегруза. 4 One Piece (2 сезон) КП 8.0 / IMDb 8.3 Продолжение приключений Луффи. Масштаб вырос, мир расширился, новые герои и арки делают сезон ещё бодрее. 5 Рай (2 сезон) КП 7.3 / IMDb 7.9 Из камерного триллера сериал превращается в историю выживания. Больше масштаба, больше драмы, но не без провисаний. 6 Ловкий плут (2 сезон) КП 7.7 / IMDb 8.0 Бывший карманник становится хирургом, но прошлое догоняет. Смесь авантюры, драмы и немного жесткой медицины. 7 Динозавры КП 8.0 / IMDb 7.6 Документальный проект с эффектом блокбастера. Без лишней «воды», с красивой графикой и понятной подачей. 8 Владимир КП 6.5 / IMDb 6.1 История женщины на грани. Местами странно, местами цепляет — держится на игре Рэйчел Вайс. 9 Ночной агент (3 сезон) КП 7.0 / IMDb 7.4 Политический триллер с быстрым темпом. Много экшена, интриг и классическая схема «один против системы». 10 Предместье КП 6.5 / IMDb 6.4 Чёрная комедия про тихий район с секретами. Лёгкий, ироничный сериал с детективной ноткой.

Это подборка без крайностей: не только хиты, но и проекты, которые просто работают, пишет автор Дзен-канала Все о фильмах и сериалах. Здесь есть и масштабные истории, и лёгкие сериалы на вечер. Можно выбрать под настроение — и не пожалеть о потраченном времени.