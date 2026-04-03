Список, который реально спасёт вечер: 10 новых сериалов 2026, уже доступных к просмотру

Сегодня сериальный выбор такой, что можно листать час и ничего не включить. Собрали 10 проектов 2026 года, которые уже вышли — с понятным сюжетом, нормальными рейтингами и без ощущения «зря потраченного вечера».
№
Сериал
Рейтинг
Описание
1
Молодой Шерлок
КП 7.3 / IMDb 7.6
История юного Холмса в 1870-х. Не классика, а дерзкая версия становления героя с интригами и заговором. Смотрится быстро, но местами спорно.
2
История любви
КП 8.1 / IMDb 7.5
Роман Джона Кеннеди-младшего и Кэролин Бессетт. Не просто мелодрама, а аккуратный портрет эпохи с давлением СМИ и трагичным финалом.
3
Третий лишний (2 сезон)
КП 7.4 / IMDb 7.9
Возвращение того самого медведя. Подростковый хаос, глупый юмор и ностальгия по 90-м — лёгкий вариант на вечер без перегруза.
4
One Piece (2 сезон)
КП 8.0 / IMDb 8.3
Продолжение приключений Луффи. Масштаб вырос, мир расширился, новые герои и арки делают сезон ещё бодрее.
5
Рай (2 сезон)
КП 7.3 / IMDb 7.9
Из камерного триллера сериал превращается в историю выживания. Больше масштаба, больше драмы, но не без провисаний.
6
Ловкий плут (2 сезон)
КП 7.7 / IMDb 8.0
Бывший карманник становится хирургом, но прошлое догоняет. Смесь авантюры, драмы и немного жесткой медицины.
7
Динозавры
КП 8.0 / IMDb 7.6
Документальный проект с эффектом блокбастера. Без лишней «воды», с красивой графикой и понятной подачей.
8
Владимир
КП 6.5 / IMDb 6.1
История женщины на грани. Местами странно, местами цепляет — держится на игре Рэйчел Вайс.
9
Ночной агент (3 сезон)
КП 7.0 / IMDb 7.4
Политический триллер с быстрым темпом. Много экшена, интриг и классическая схема «один против системы».
10
Предместье
КП 6.5 / IMDb 6.4
Чёрная комедия про тихий район с секретами. Лёгкий, ироничный сериал с детективной ноткой.
Это подборка без крайностей: не только хиты, но и проекты, которые просто работают, пишет автор Дзен-канала Все о фильмах и сериалах. Здесь есть и масштабные истории, и лёгкие сериалы на вечер. Можно выбрать под настроение — и не пожалеть о потраченном времени.